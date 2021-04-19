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Премьера ФАН: репортаж о героических бойцах ДНР, отстоявших Саур-Могилу в 2014 году
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Мармазов
Новороссия

Премьера ФАН: репортаж о героических бойцах ДНР, отстоявших Саур-Могилу в 2014 году

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 13:28
Эту историю можно назвать: «Вызываю огонь на себя». Герой репортажа — ополченец с позывным СОМ, который сражался на самом опасном участке во время боев за высоту.

ФАН представляет специальный репортаж о героических защитниках Саур-Могилы, над которым работает группа ведущего программы «Зона» Игоря Кимаковского. Боевые действия происходили в июле 2014 года, когда знаменитый курган беспрерывно атаковали украинские военные, пытаясь выбить оттуда защитников Донбасса.

Эту историю можно назвать «Вызываю огонь на себя».

Герой фильма — ополченец с позывным СОМ (Сотников Олег Михайлович), который во время боев группы Медведя (командир группы батальона «Восток» Гришин Олег Григорьевич) несколько раз вызывал огонь на себя.

Контролируемая защитниками Донецкой Народной Республики высота сыграла важную роль в окружении пятитысячной группировки украинских сил (так называемый «Изваринский котел»): с Саур-Могилы простреливался единственный маршрут, по которому попавшим в окружение подразделениям ВСУ могло поступать подкрепление. Бойцы ДНР, сменяя друг друга, обороняли высоту, которая подвергалась постоянным обстрелам со стороны ВСУ.

Ополченец СОМ (Сотников Олег Михайлович) вместе с ведущим программы «Зона» Игорем Кимаковским
Федеральное агентство новостей  / 

История защитников Саур-Могилы — одна из сотен историй о героизме.

«Еще в феврале 2020 году глава ДНР Денис Пушилин поддержал идею создать Пантеон Героев республики. Не только как памятник и Храм памяти, но и как мощный информационный ресурс в память о тех, кто отстаивал свое право свободно жить на родной земле, говорить на русском языке и чтить свою, а не переписанную украинскими националистами историю. На тот момент в реализацию этой идеи внес коррективы коронавирус.

Съемочная группа ФАН отправилась в ДНР и своими глазами увидела, что идея, наконец, начала воплощаться. В рамках этого проекта уже с 12 мая начинается реконструкция Саур-Могилы. Основной упор планируется сделать на информационном Пантеоне. Для каждого героя будет создано информационное портфолио, героизм защитников ДНР станет темой книг, фильмов, репортажей, — говорит главный редактор Федерального агентства новостей Кристина Масенкова. — Нам удалось найти героев, о которых можно и нужно говорить, снять огромное количество видеоматериала. И в ближайшее время мы опубликуем серию репортажей, снятых Игорем Кимаковским на донецкой земле».

События, о которых рассказывает СОМ, произошли 28 июля 2014 года. Герой репортажа развеял миф украинской пропаганды, что Саур-Могилу якобы оборонял российский спецназ. Высоту защищали 23 ополченца, среди которых не было ни одного профессионального военного.

Саур-Могилу одномоментно штурмовало более 40 единиц украинской бронетехники, а всего против защитников высоты Киев выставил более 400 единиц военной и вспомогательной техники и несколько тысяч человек.

Саму вершину обороняло фактически не более десятка ополченцев. Уже после гибели Медведя, которого накрыло при очередном обстреле со стороны ВСУ, СОМ, находившийся на вершине, трижды вызывал огонь на себя.

Ополченец с позывным «Захар» охранял раненых в развалинах кафе с гранатами в руках. В случае прорыва украинских военных донецкие герои намеревались дорого продать свою жизнь — подорвав себя вместе с врагами. Слава богу этого не случилось!

Бойцы ДНР вспоминают горячие дни 2014-го...
Народные новости  / Dan Levy

Об этих и других событиях в ближайшее время смотрите в спецрепортаже ФАН:

«СОМ: Вызываю огонь на себя…»

Также скоро на сайте ФАН выйдет специальный выпуск программы Игоря Кимаковского «Зона войны», снятый в ДНР.

днр донбасс саур-могила репортаж
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