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Личные данные сторонников Навального оказались в слитой базе
Федеральное агентство новостей
Политика

Личные данные сторонников Навального оказались в слитой базе

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 11:54
Личные данные зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального попали в руки неизвестных. Об утечке информации сообщили СМИ.

Москва, 19 апреля. Личные данные зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального попали в руки неизвестных. Об утечке информации сообщили СМИ.

Сторонники осужденного блогера ранее объявили о подготовке весенней протестной акции. Все, кто хотел принять участие в мероприятии, могли зарегистрироваться на специальном сайте.

Как стало известно, 16 апреля произошла утечка базы данных с электронными адресами пользователей. Через несколько дней людям, которые зарегистрировались на сайте, пришли письма от тех, кто получил доступ к персональной информации. В сообщениях были указаны ФИО, даты рождения и адреса регистрации.

Как стало известно ранее, на биткоин-кошелек «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент в РФ) за сутки до анонса очередной незаконной акции поступило почти 500 тысяч рублей.

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