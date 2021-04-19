Москва и Петербург лучше всего справляются с коронавирусом

Москва, 19 апреля. Санкт-Петербург и Москва достойнее других столиц справляются с COVID-19, рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Специальные меры против коронавируса необходимо ввести в крупных городах РФ, заявила глава Роспотребнадзора. В целом эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется, сообщила Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

В настоящее время на территории России формируются сибирский и северо-западный штаммы SARS-CoV-2. Данные варианты коронавируса будут описаны, как только соответствующие материалы подготовят к публикации.