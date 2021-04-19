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Госдума РФ одобрила ко второму чтению поправку об отмене дня тишины
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко
Политика

Госдума РФ одобрила ко второму чтению поправку об отмене дня тишины

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 12:33
Поправка об отмене дня тишины в случае многодневного голосования одобрена ко второму чтению в Государственной думе РФ.

Москва, 19 апреля. Поправка об отмене дня тишины в случае многодневного голосования одобрена ко второму чтению в Государственной думе РФ.

Изменения предполагают возможность ведения агитации до 00:00 первого дня выборов. Представители комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту рассмотрели документ в ходе заседания, которое состоялось в понедельник.

Речь идет о внесении изменений в законы «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ» и «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме РФ ранее предложили приравнять ПДД к федеральному законодательству.

госдума голосование день тишины
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