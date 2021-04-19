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Горе-племянник пытался зарезать тетю строительным ножом в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Горе-племянник пытался зарезать тетю строительным ножом в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в семейном конфликте, который привел к двойной госпитализации пострадавших.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в семейном конфликте, который привел к двойной госпитализации пострадавших.

В отдел полиции обратилась жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что ее племянник в ходе скандала ножом порезал заявительнице руку. Установлено, что молодой человек пытался свести счеты с жизнью. Родственница решила забрать нож у племянника, однако во время конфликта он случайно порезал ей руку. Оба были госпитализированы, позже их отпустили.

Тетя просит привлечь к ответственности племянника. Ранее он был судим, сообщают источники ФАН. Сейчас проходит проверка.

В ходе еще одного конфликта пострадала 51-летняя петербурженка. На нее напал сосед-пенсионер и дважды ударил ножом, сообщал ФАН.

нападение санкт-петербург криминал
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