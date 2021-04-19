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Американец перечислил самые нелюбимые блюда в России
pixabay.com
Общество

Американец перечислил самые нелюбимые блюда в России

Гражданин США перечислил популярные русские блюда, которые так и не полюбились ему после пяти лет проживания в России.

Москва, 19 апреля. Гражданин США перечислил популярные русские блюда, которые так и не полюбились ему после пяти лет проживания в России.

Многие иностранцы любят российскую выпечку, особенно за разнообразие ее начинок. Однако некоторые русские деликатесы кажутся жителям других стран непонятными и неприятными. Пирожки с ливером совсем не распространены в США, поэтому жителям этой страны такое блюдо не нравится. По словам американца, это блюдо не нравится ему и из-за вкуса, и из-за состава.

«И если сейчас мне неприятно из-за состава, которого я не знал при дегустации, то тогда мне искренне не понравилось из-за вкуса», — объяснил иностранец.

Русская кухня богата разнообразием блюд на завтрак, в том числе каш и других полезных вариантов. Ячменная каша не попала в список любимых блюд живущего в России американца, поскольку она практически безвкусная и странная по консистенции.

Печень трески есть на полках почти любого супермаркета, однако даже на столах самих россиян этот деликатес можно увидеть редко. По словам американца, этот продукт обладает насыщенным вкусом и напоминает паштет. Но и это русское блюдо тоже не пришлось ему по душе.

Российские соленья и шоколад пользуются большим спросом в США, рассказал блогер. Стоимость одной плитки шоколада в Соединенных Штатах может варьироваться от 3 до 5 долларов.

россия американец блюда
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