Актриса Анастасия Макеева обвинила жену своего жениха в продажности

Москва, 19 апреля. Актриса Анастасия Макеева не стесняется в выражениях в адрес законной жены своего жениха. Она обвинила женщину в продажности из-за ее намерений устроить тур по телевизионным шоу.

Макеева считает, что Светлана Малькова, жена ее возлюбленного Романа, «охотно продает честь отца своих детей, ломая им психику за деньги». Она упрекнула женщину, что та приехала в Москву на деньги одного из телеканалов и в студии делится откровениями.

Причем, как считает актриса, Малькова не ограничится одним шоу, а пойдет еще на другую программу, где также расскажет о трагедии в личной жизни.

«Наша девушка почувствовала вкус денег и славы. Следующим ее шагом станет появление в шоу «Пусть говорят», где она продолжит плакать и поливать грязью меня и отца своих детей. Плевать она хотела, что дети в ужасе от всего и, по сути, мечутся меж двух огней», — написала Макеева в Instagram.

Актриса уверена, что многодетная мать пытается заработать на скандале. Хотя еще совсем недавно Макеева предлагала дружбу официальной супруге своего любовника, пишет Пятый канал.

Бурное обсуждение личной жизни Макеевой началось после того, как вскрылась правда о ее романе с Мальковым. Актрису обвинили в разрушении чужой семьи, поскольку ее избранник до сих пор официально женат.