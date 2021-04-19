Командно-штабные учения ВВО стартовали на Сахалине и Курильских островах

Владивосток, 19 апреля. Плановые учебные мероприятия по отработке навыков управления подразделениями ВС РФ в высшей степени боевой готовности начались на Курильском архипелаге и острове Сахалин.

Об этом сообщили в штабе Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса отрабатывают слаженность действий при приведении в высшую степень боевой готовности», — сказано в релизе представителей ВВО.

К учениям, которые носят плановый характер, привлечено свыше тысячи военнослужащих ВВО, а также около 150 единиц боевой и специальной техники.

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