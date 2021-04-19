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Дарья Мороз с трудом смогла объяснить, почему развелась с Богомоловым
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova
Общество

Дарья Мороз с трудом смогла объяснить, почему развелась с Богомоловым

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 11:46
Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов прожили в браке восемь лет. На расставании настояла звезда кино. Назвать причину разрыва отношений ей удалось с трудом.

Москва, 19 апреля. Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов прожили в браке восемь лет. На расставании настояла звезда кино. Назвать причину разрыва отношений ей удалось с трудом.

Чувства стали буйствовать у знаменитостей во время работы над спектаклем «Волки и овцы». Хотя до этого они еще играли антрепризном проекте.

Сначала у Мороз и Богомолова была симпатия, которая переросла в увлеченность и любовь. В этом союзе у режиссера и актрисы родилась дочь Анна. Как считает Мороз, их тандем был плодотворен в профессии. По словам кинодивы, это означает, что «правильно протекают энергии».

Дарья Мороз с трудом смогла объяснить, почему развелась с Богомоловым
Агентство городских новостей Москва  / 

Но что стало причиной развода, Мороз сложно было ответить. В итоге она, проанализировав отношения, предположила, что «где-то их взгляды не совпали, они повзрослели, может, устали от совместных ситуаций».

«Мы честно боролись за наши отношения, но в конечном итоге мы расстались. Безусловно, хорошо, что наше расставание прошло цивилизованно, без каких-то эксцессов. Анька, наша дочь, мудро это все приняла. Это очень хорошо. Она общается и с мамой, и папой. На расставании я настояла. Может, мне стоило быть мудрее. Ни одна из пар не может до конца сказать, почему это случилось. Мы остаемся друзьями. Как люди мы друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное», — объяснила Мороз в эфире программы «Судьба человека».

За плечами Дарьи Мороз два брака, но все они оказались неудачными. Актрисе приписывают романы со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. В частности, с актером Павлом Прилучным, с которым она сыграла в сериале «Преступление».

развод мороз богомолов
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