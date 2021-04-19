Пекин, 19 апреля. Президент США Джо Байден продолжит поддерживать связь с российским лидером Владимиром Путиным, потому что Белому дому нужна помощь Кремля, пишет китайское издание Sohu.

Несмотря на все существующие осложнения и усугубления отношений, Вашингтон все равно будет нуждаться в сохранении связей с Москвой, пересказывает «ПолитРоссия» китайское издание Sohu. Пекинское СМИ констатирует, что без участия России Штаты не смогут решать ключевые вопросы международной повестки.

«Это связано с недавним шагом Вашингтона — выводом войск из Афганистана. Хотя американские военные ушли, ситуация остается непростой. Кроме того, необходима помощь России по другим вопросам — например, по возвращению к ядерной сделке с Ираном», — пишут китайские эксперты.

Федеральное агентство новостей /

В Вашингтоне понимают: США не могут обойтись без Москвы, но для построения действительно плодотворного диалога нужно изменить подход к общению с Россией. Эксперты уверены, что выстраивать с Кремлем диалог с позиции силы невозможно, а Белому дому нужно отказаться от замашек глобального гегемона. Именно попыткой разговаривать с позиции силы китайцы объясняют последовавшие за звонком Байдена Путину новые санкции в отношении России.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о новых санкциях США против России и реакции простых американцев на эту акцию. Многие убеждены, что Байден поставил Америку на путь саморазрушения, и Путину даже не придется предпринимать никаких шагов — Соединенные Штаты Америки скоро перестанут существовать как самостоятельное государство.