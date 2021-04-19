Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице

Росатом не сможет участвовать в тендере по постройке нового энергоблока на чешской АЭС «Дукованы», сообщил 19 апреля вице-премьер восточноевропейской страны Карел Гавличек. Такое решение было весьма ожидаемым после того, как в прошедшие выходные Прага объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Кроме того, в связи с расследованием «обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями», в розыск были объявлены два российских гражданина, Александр Петров и Руслан Боширов. Тех самых якобы «агентов ГРУ», кого Великобритания подозревает в пресловутом «отравлении Скрипаля» в марте 2018 года.

Россия уже ответила на действия Чехии симметричной высылкой 20 чешских дипломатов, фактически дезорганизовав работу посольства этой страны. Но что же является причиной столь странных действий Чехии, представшей перед целым миром в незавидном облике страны-лимитрофа?

Об этом — в материале ФАН.

youtube.com / Prt Scr

В далекой галактике, давным-давно…

Согласно официальному заявлению чешского премьер-министра Андрея Бабиша, у Праги есть «обоснованные подозрения», что Петров и Боширов причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице под городом Злин 16 октября 2014 года. Второй взрыв, о котором Бабиш сознательно не упомянул, произошел на той же площадке 3 декабря 2014 года. Всего на во Врбетице было уничтожено два склада, №16 и №12, при взрывах погибли два человека из числа персонала.

Интересно, что эти склады в то время не использовались официальными силовыми ведомствами Чехии — они были арендованы частной чешской фирмой Imex Group. Эта компания занимается международной торговлей оружием, осуществляя его поставки в горячие точки по всему миру, в частности сирийским боевикам и в распоряжение Нацгвардии и МВД Украины. Бизнес Imex Group был непрозрачным и рискованным: согласно сообщениям прессы, на складах хранились противопехотные мины, запрета которых уже давно добивается международное сообщество.

Контрагентом Imex Group выступал одиозный болгарский «оружейный барон» Эмилиан Гебрев. При этом поставки восточноевропейского оружия в адрес боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) обеспечивали около трети его потребностей в оружии и пятую часть необходимых ему боеприпасов. Эта сеть нелегальных оружейных поставок из Чехии, Румынии и Болгарии была вскрыта в 2016–2018 годах в результате расследований независимой болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, которая доказала, что поставки курировались Пентагоном и ЦРУ.

По информации полиции, Петров и Боширов с 11 до 16 октября находились на территории Чехии — сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском краях. Склад в Врбетице расположен на расстоянии 20 км от Злина. Скорее всего, именно поэтому Бабиш умолчал о втором взрыве 3 декабря, так как привязать двух россиян к этому инциденту уже гораздо сложнее. Ведь очевидно, что уже после первого взрыва площадку во Врбетице должны были проверить на наличие взрывных устройств.

Еще одна странность с версией об «агентах ГРУ» заключается в том, что Прага никак не реагировала на их публичное появление в 2018 году, когда россияне дали интервью каналу RT, подтвердив свое существование. Тогда, напомним, Лондон обвинил их в «отравлении» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Однако, как и в чешском случае, версия об «отравителях Скрипаля» страдала из-за массы неувязок — начиная с эффективности мифического «Новичка», который по загадочной причине оказался не опаснее бытового отбеливателя, и заканчивая последующим поведением властей Великобритании, которые закрыли большую часть информации о расследовании, явно педалируя «доказанную» вину Петрова и Боширова.

С другой стороны, в «деле Скрипаля» был и свой темный след: отравление произошло в непосредственной близости от крупнейшего центра по разработке английского химического и биологического оружия Портон-Даун, расположенного в менее чем 10 км от города Солсбери, где и произошло отравление Скрипалей.

И вот в прошедшие выходные, спустя шесть с половиной лет, официальная Прага внезапно «находит» Петрова и Боширова, да еще почти «в нужное время и в нужном месте». Если, конечно, сознательно отбросить второй взрыв во Врбетице, который явно не укладывается в безумную версию о «российских подрывниках».

Что же вдруг изменилось?

Федеральное агентство новостей /

Кому выгодно, тот и сделал

Посмотрим на последние новости, касающиеся России, Чехии и их взаимоотношений. Главными их темами являлись возможные поставки в Чехию российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» и участие Росатома в тендере на постройку нового блока на чешской АЭС «Дукованы». Оба проекта были крайне важны для самой Чехии. Эта восточноевропейская страна была поставлена Евросоюзом в «конец очереди» на вакцинацию западными препаратами, а новый энергоблок на «Дукованах» взамен старых, введенных в строй еще в 1980-е годы, надо было начинать строить в ближайшее время.

Ситуация с АЭС складывалась стопроцентно в пользу российского подрядчика. Все существующие реакторы в Чехии — именно российского дизайна, к тому же Росатом предлагал на тендере самую низкую стоимость нового проекта. У всех его конкурентов предложения были не просто дороже, но и объективно хуже: ни американско-японская компания Westinghouse-Toshiba, ни французский конгломерат Orano не предлагали Праге референтный безопасный реактор III поколения, который уже есть у Росатома. Поэтому позиции России в тендере выглядели непробиваемыми, что вызвало форменную истерику в Вашингтоне. Госдеп даже выпустил в конце марта отдельное заявление, в котором буквально приказал Чехии прекратить любые переговоры с Россией по поводу постройки новой АЭС.

Аналогичная ситуация в пользу России складывалась и по вакцине «Спутник V». Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек должен был прямо сегодня, 19 апреля, прилететь в Москву, чтобы вернуться домой с первой пробной поставкой российской вакцины, однако в экстренном порядке отменил визит.

Таким образом, недружественный шаг Праги выглядит вдвойне недостойно. Чехия не просто пошла на дипломатический скандал, используя сомнительные поводы, но еще и фактически прикрыла громкими заявлениями неприглядную картину своей тотальной зависимости от внешних центров силы, в первую очередь США и Евросоюза. Чужие интересы для Праги оказались важнее собственного объективного выигрыша от сотрудничества с Россией.

Откажись Прага от «Спутника V» или нового реактора Росатома для АЭС «Дукованы» напрямую — это было бы, по крайней мере, честнее. Но, безусловно, это вызвало бы крайне негативную реакцию в самой Чехии, поскольку марионеточность властей страны в таких важных для общества вопросах стала бы предельно очевидной. В случае же появления мифических злодеев и «агентов ГРУ» теперь можно поднять очередную антироссийскую волну, скрыв в мутной воде реальный шантаж Брюсселя и Вашингтона, направленный против самой Чехии.

В нынешней ситуации оружием России является только правда. Ну и изрядная толика сарказма: оказывается, в представлении западной пропаганды, у всей России есть ровно два незаменимых агента, которые, «отравив» Скрипаля, на обратном пути «взорвали склады» в Чехии.