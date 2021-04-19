Российский фонд прямых инвестиций вложится в облачный сервис

Москва, 19 апреля. В России создадут автономный облачный сервис. В проект привлекут средства из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Talos Fund I LP.

Будущий сервис должен предоставить российским и международным компаниям виртуальную инфраструктуру для снижения бизнес-рисков и поддержки непрерывности работы. Об этом сказано в материале издания «Взгляд». Кроме этого, проект должен помочь в расширении виртуальных сервисов. Для этого планируется интегрировать передовые технологии искусственного интеллекта.

Для проекта создадут два центра обработки данных, которые разместят в Москве и Санкт-Петербурге. Общая площадь достигнет 13 400 кв. м. Основой будущего проекта станет компания «Связь ВСД», консорциум инвесторов принял решение купить 100% ее акций у материнской компании Linxdatacenter.

Однако в сфере искусственного интеллекта российские разработчики привлекли меньше инвестиций, чем в прошлом году.