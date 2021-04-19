Россиян предупредили о вероятном росте цен на новые квартиры

Москва, 19 апреля. Нынешняя сдержанная динамика цен может быстро смениться. Российский рынок ожидает вторая волна ажиотажного спроса.

Участники рынка предупреждают о возможном подорожании, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Сейчас аналитики фиксируют замедление роста цен. Средняя стоимость жилплощади в новых домах составляет 95,12 тыс. рублей за кв. м. За год цена выросла на 22,8%, а за последний месяц — на 1,4%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что еще рано говорить об устоявшемся тренде. Он отметил, что похожее положение было в декабре и январе. Тогда цены изменялись медленно, но стагнации не случилось: жилье вновь подорожало в феврале.

Попов говорит, что застройщики попытаются спровоцировать волну ажиотажного спроса. Предметом для их спекуляции может стать отмена льготной ипотеки для ряда регионов РФ.

Специалисты ЦИАН ранее рассказывали, что в некоторых регионах России льготная ипотека оказывалась выгоднее, чем аренда квартиры.