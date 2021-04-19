Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Общество
Выдры из американского океанариума заразились коронавирусом и кашляют
12:36
Политика
Писатели России вышли на улицы в поддержку Донбасса
12:36
Происшествия
Подросток в Петербурге ушел гулять со сверстниками и пропал без вести
12:35
Общество
Австрия договорилась с Россией о закупке миллиона доз «Спутника V»
12:35
Общество
Греция не ввела послабления для россиян при въезде в страну
12:32
Общество
Новую методику лечения рака печени представили в России
12:29
Армия
Военные учения ВСУ и Нацгвардии удивили украинцев на улицах Одессы
12:27
Политика
Чешский МИД испугался сильного ответа России на высылку дипломатов
12:24
Общество
Строительство уникального энергоблока анонсировали в одном из городов России
12:22
Армия
Аналитик объяснил, почему НАТО не решится перебросить ЗРК Patriot на Украину
12:22
Происшествия
Уголовник из Петербурга ударами ножа ответил на угрозы соседки по коммуналке
12:21
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина обвинила третью жену Александра Малинина в препятствии общения с дочкой
12:21
Происшествия
Случайное знакомство с дальнобойщиком обернулось смертью для австралийки
12:20
Происшествия
Воспитательница петербургского детсада потребовала у полиции наказать сына за кражу
12:16
Происшествия
Мальчик угрожал сверстницам маникюрным набором в Петербурге
12:16
Шоу-бизнес
Певица Добрикова рассказала, чем обернулась поездка в Чернобыль для «Девчат»
12:15
Политика
Иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде
12:13
Общество
Кожный тест для обнаружения антител к коронавирусу разрабатывают в РФ
12:13
Происшествия
Обвиняемого в растрате экс-чиновника из Якутии оставили на свободе
12:10
Общество
ФСИН: состояние Навального оценивается как удовлетворительное
Все новости
Россиян предупредили о вероятном росте цен на новые квартиры
Федеральное агентство новостей
Экономика

Россиян предупредили о вероятном росте цен на новые квартиры

Нынешняя сдержанная динамика цен может быстро смениться. Российский рынок ожидает вторая волна ажиотажного спроса.

Москва, 19 апреля. Нынешняя сдержанная динамика цен может быстро смениться. Российский рынок ожидает вторая волна ажиотажного спроса.

Участники рынка предупреждают о возможном подорожании, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Сейчас аналитики фиксируют замедление роста цен. Средняя стоимость жилплощади в новых домах составляет 95,12 тыс. рублей за кв. м. За год цена выросла на 22,8%, а за последний месяц — на 1,4%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что еще рано говорить об устоявшемся тренде. Он отметил, что похожее положение было в декабре и январе. Тогда цены изменялись медленно, но стагнации не случилось: жилье вновь подорожало в феврале.

Попов говорит, что застройщики попытаются спровоцировать волну ажиотажного спроса. Предметом для их спекуляции может стать отмена льготной ипотеки для ряда регионов РФ.

Специалисты ЦИАН ранее рассказывали, что в некоторых регионах России льготная ипотека оказывалась выгоднее, чем аренда квартиры.

рост цен новостройки льготная ипотека цены на квартиры спекуляция застройщиков
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Россиян предупредили о вероятном росте цен на новые квартиры
Рейтинг@Mail.ru