Полиция Петербурга задержала приемную дочь священника с 20 закладками 

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанной несовершеннолетней петербурженки 20 свертков с наркотическим веществом.

Как сообщили источники, 17-летняя Анастасия проживала в приемной семье священника. Мать девушки рассказала, что они удочерили ее в десятилетнем возрасте, когда от нее отказались родители. Петербурженка профессионально занималась футболом, но после серьезной травмы оставила спорт.

По словам приемной матери, девочка отличалась добрым и покладистым характером, проблем не доставляла. Анастасия сообщила родственникам, что собирается зарабатывать самостоятельно. В соцсетях девушке предложили «подработку», как выяснилось позже, она должна была распространять наркотики.

По информации правоохранителей, 17-летняя петербурженка хранила свертки с веществом в заднем кармане джинсов. В момент задержания девушка, предположительно, находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что жители Выборга нашли подростка с пробитым виском в невменяемом состоянии. Он был срочно госпитализирован. Как выяснилось позже, юноша употребил токсичное вещество.