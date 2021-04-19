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Сергей Никоненко: И тут жена запаниковала — надо в больницу
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев
Интервью

Сергей Никоненко: И тут жена запаниковала — надо в больницу

Артист и режиссер Сергей Никоненко рассказал, что переболел COVID-19, но маску в общественных местах все равно не носит.

Знаменитый советский и российский актер театра и кино и режиссер Сергей Никоненко признался ФАН, что он заразился новой коронавирусной инфекцией, но все прошло хорошо — не возникло никаких осложнений.

Народный артист РСФСР в эксклюзивном интервью рассказал, как он оказался в больнице, как быстро выздоровел, почему не носит маску и почему не хочет вакцинироваться.

— Сергей Петрович, удалось ли вам избежать этой коронавирусной напасти?

— Нет, не удалось. Я переболел в октябре прошлого года, но в какой-то легкой форме. Мне говорили, что обычно карантин — две недели, однако меня уже через неделю выписали, сказав: «Все, здоров, гуляй!»

— То есть все прошло без серьезных осложнений?

— Интересно, что буквально в тот же день, когда меня положили в реанимацию — а это было вечером — утром я получил справку из клиники, что у меня отрицательная реакция. А потом вроде бы появилась слегка высокая температура, и тут уже жена (актриса Екатерина Воронина. — Прим. ФАН) запаниковала. Надо, говорит, в больницу: «Ой, коронавирус!»

Сергей Никоненко: И тут жена запаниковала — надо в больницу
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

— А то ведь, смотрите, сколько наших прекрасных актеров и актрис (и не только их), ушло из жизни за последний год из-за этого коронавируса…

— Знаете, когда человек умирает в 85 лет, я подозреваю, что там не только коронавирус.

— А если в 50-60?

— В 50-60 — это, конечно, рановато.

— В 85-то, понятно, целый букет болезней набирается у человека…

— Кстати, посмотрите и сравните, сколько людей умирает от инсультов, от инфарктов, от сердечно-сосудистых заболеваний, или когда забиваются сосуды, от чего, собственно говоря, и возникают инсульты. И сколько — от «ковида». Если на какое-то число людей приходится, скажем, 25 умирающих от коронавируса, то от болезней, о которых я сказал выше, уже 25 тысяч. В тысячу раз больше!

У нас люди по-разному к пандемии относятся. Одни себя чересчур оберегают, по три маски носят, даже дома в них спят.

— А кому-то, как говорится, до лампочки!

— Мне (смеется)!

Сергей Никоненко: И тут жена запаниковала — надо в больницу
ТАСС  / Сергей Фадеичев

— Слушайте, ну, вы же маску-то, надеюсь, носите в общественных местах?

— Нет. А где мне ее носить?

— В театре, например.

— Зачем же я буду в театре ходить в маске? Как я буду играть в ней с партнерами? Ну, вот одно время, допустим, носил ее в театре Надежды Бабкиной «Русская песня», а также на телевидении, без маски туда не пускали, и температуру проверяли, и даже кровь брали — тут же ее проверяли. Прямо вот уколют чуть-чуть, маленькую капельку возьмут и исследуют. Я был, конечно, не против, раз надо — то пожалуйста.

— Вакцинироваться будете?

— Нет. Я, знаете, что подумал — а если мы все пройдем этот коронавирус, то, значит, все уже будем здоровыми? А среди здоровых тогда и я тоже буду здоровый. И зачем мне колоться?

— Тем более, если вы переболели в легкой форме, так?

— Да-да. Это как, например, с ветрянкой — если в детстве ею переболел, то во взрослом возрасте она тебя уже не достанет.

Ранее Сергей Никоненко также рассказал о своем видении нынешних российских кинематографа, театра и телевидения, о том, как относится к тому, что творится на Украине, и о том, почему у него никогда не возникало желания уехать жить за границу.

театр коронавирус серегей никоненко екатерина воронина
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