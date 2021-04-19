Попова предупредила о формировании в России двух штаммов коронавируса

Москва, 19 апреля. Сибирский и северо-западный штаммы SARS-CoV-2 формируются в РФ в настоящее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ рассказала, что в стране насчитывается более 190 случаев заражения британским штаммом коронавируса и свыше 20 — южноафриканским. Вместе с тем в государстве фиксируются и другие мутации, несвойственные тем, что описаны за рубежом.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что отделение медицинских наук РАН опишет данные варианты коронавируса, как только материалы по ним «будут готовы к публикации».

Попова также констатировала, что в целом эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Последние две недели страна занимает 87-ю позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.