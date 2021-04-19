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Житель Саратова рассказал, почему убил коллегу в первый же день на новой работе
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области
Происшествия

Житель Саратова рассказал, почему убил коллегу в первый же день на новой работе

Саратов, 19 апреля. Обвиняемый в убийстве коллеги 39-летний мужчина полностью признал свою вину и детально рассказал об обстоятельствах произошедшего. Подозреваемый после совершения преступления сбежал в Грузию, где его задержали и экстрадировали в Россию. 

Саратовец совершил убийство коллеги в первый же день на новой работе. Устроившийся охранником подозреваемый поругался с напарником и ударил его кулаком в голову. 59-летний потерпевший упал на пол без сознания и позже скончался.  

«Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Конечно, вряд ли он планировал убить оппонента ударом кулака, но нужно было сразу сдаваться властям. Бегство из страны — отягчающее обстоятельство в глазах судьи. Думаю, лет 5–6 точно дадут», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Иван Татаринов.

Ранее заступившегося за дочь жителя Саратовской области признали виновным в убийстве. 48-летний мужчина получил наказание в виде 16 месяцев исправительных работ.

убийство саратов экстрадиция
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