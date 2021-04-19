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Манукян об акции за Навального: «Хватит слушать провокаторов и прохиндеев!»
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Манукян об акции за Навального: «Хватит слушать провокаторов и прохиндеев!»

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ считает верхом цинизма, когда кто-то, находясь за границей, агитирует людей нарушать российские законы.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян отреагировал на идею сторонников скандального блогера Алексея Навального спровоцировать очередные беспорядки. По мнению Манукяна, подзуживание людей на противоправные действия, отсиживаясь за границей, — это подлая тактика.

«Без пяти минут лидеры экстремистских групп (прокуратура Москвы потребовала признать признанный в РФ иноагентом ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. — Прим. ФАН) решили пойти в последний и решительный бой? — комментирует собеседник ФАН идеи сторонников Навального.

— Они решили организовать акцию в момент, пока сами будут отсиживаться в Лондоне и Берлине, Вильнюсе и Варшаве? А в это время их одурманенные сторонники пойдут на несанкционированную акцию и подставят себя под административку, а если сильно набедокурят, то и под уголовное преследование, чреватое серьезными сроками? Это просто запредельный уровень цинизма!»

Манукян об акции за Навального: «Хватит слушать провокаторов и прохиндеев!»
Федеральное агентство новостей  / 

Манукян призвал всех россиян, особенно молодежь, не поддаваться на эту провокацию и не нарушать закон.

«Надеюсь, у людей хватит ума понять, на какую провокацию их подталкивают эти горе-революционеры, и в итоге на незаконную акцию практически никто не выйдет. Хватит слушать провокаторов и прохиндеев! Их время прошло», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее сторонники отбывающего наказание по делу «Ив Роше» Алексея Навального анонсировали всероссийскую акцию в его поддержку. Об акции сообщили сотрудники ФБК Иван Жданов и Леонид Волков. Оба они находятся за границей, Волков к тому же фигурант уголовного дела в РФ. О спешном отъезде из России сообщил еще один соратник Навального Владимир Милов.

навальный манукян незаконная акция
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