Роспотребнадзор подсчитал число выявленных в РФ новых мутаций коронавируса

Москва, 19 апреля. Всего 192 случая британского штамма коронавируса выявили на территории России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Южноафриканскую разновидность SARS-CoV-2 подхватил 21 житель России с момента ее обнаружения. Другие мутации коронавируса на территории страны пока не обнаружены, обратила внимание Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Сибирский и северо-западный штаммы заболевания формируются в РФ, отметили участники встречи. Российские врачи фиксируют мутации SARS-CoV-2, нетипичные ни для одного из известных зарубежных штаммов коронавирусной инфекции, констатировала Попова.