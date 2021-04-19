Это митинг не за Навального: депутат Вострецов объяснил цель акции 21 апреля

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН объяснил, почему митинг, который пройдет 21 апреля в поддержку Алексея Навального, никак не связан с блогером.

Собеседник агентства уверен, что во всей этой истории есть и вина властей, поскольку эту ситуацию также породило заигрывание с оппозицией.

«Если бы конкретные меры за правонарушения принимались своевременно, а господин Навальный отвечал так же, как все остальные, то и вопросов бы сегодня этих не было. Но был яркий политик с новыми идеями и критикой, быстро переросшей из конструктивной в деструктивную. Кроме раскачки, он больше ничем не занимался», — объясняет политик.

Федеральное агентство новостей /

Сергей Вострецов добавил, что вся эта ситуация с Навальным будет накаляться.

«Ситуация будет накаляться, даже американский президент «подпрыгивает» за Навального. Какое вообще его дело? Неужели Соединенным Штатам справедливость в России нужна? Я удивляюсь политике наших руководителей, почему [они] вообще на кого-то оглядываются?! Нужно объяснять народу, что друзей у нас больше нет, идти нужно только вперед», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вострецов уверен, что на митинги выходит либо оголтелая молодежь, либо люди, у которых накопилась объективная критика власти. Наше общество еще не понимает, что через насилие ничего не добиться.

«Символ [Навального] создали, а все зарубежные державы, которые страну ненавидят, туда денежки вваливают. И многие ребятишки, которые не хотят трудным путем зарабатывать капитал, идут его поддерживать. Никто не понимает, что федеральные выборы впереди, сейчас все сосредоточено на раскачке ситуации. Вместо того, чтобы воевать, нужно сплотиться и вместе идти побеждать этих врагов», — объяснил депутат.

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Нужно нормально провести предстоящие выборы, сейчас нельзя допускать никаких конфликтов внутри страны, поскольку это разрушит весь государственный строй, отмечает Вострецов.

«Человек этот — преступник, решение принято, он сидит в тюрьме. Какие могут быть вопросы? Люди, которые идут защищать преступника, сами становятся преступниками. Этот митинг — только начало. Мы с вами их еще увидим. Подождем и посмотрим, но испытания нам предстоят большие. Когда есть проблемы в стране, нет победителей — проиграет вся страна», — рассказал Вострецов.

Депутат Госдумы добавил, что это митинг не за Навального, это митинг против России. А те, кто поддерживают блогера, не принесут стране ничего хорошего.

«Просто создали фетиш и за иностранные деньги раскрутили. У Навального цель не что-то построить, а развалить государство. Но не дождутся! Сейчас главное — не дать раскачать ситуацию, а ее буду раскачивать», — резюмировал Сергей Вострецов.

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