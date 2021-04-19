Ведущий CNN рассказал, почему надо убивать белых детей в США

Вашингтон, 19 апреля. Ведущий телеканала CNN Крис Куомо в прямом эфире заявил, что США «необходимы» убийства белых детей. Такую мысль он озвучил в эфире авторской передачи «Прайм Тайм Куомо» в субботу, 17 апреля.

Темой программы стала полицейская жестокость, жертвами которой на прошлой неделе стали 20-летний афроамериканец Данте Райт, по ошибке застреленный офицером при задержании, и 13-летний латиноамериканец Адам Толедо, убитый в Чикаго.

Куомо считает, что эти убийства, как и убийство Джорджа Флойда в мае 2020 года, стали итогом системных проблем в сфере охраны правопорядка, жертвами которых становятся в основном представители американских меньшинств.

«Стрельба, законы об оружии, доступ к оружию. О, я знаю, когда все это изменится. [Когда] ваших детей начнут убивать. Детей белых начнут убивать!» — объявил Куомо.

По версии телеведущего, только после этого в США может начнется реформа полиции.

«Что не так с этими полицейскими? Может быть, нам вообще не стоит иметь полицию», — так, по мнению Куомо, заговорят белые родители, потерявшие своих детей — и только тогда появится возможность изменить принципы работы полицейских.

В своей передаче Крис Куомо открыто заявил, что намерен игнорировать многие факты о последних жертвах — Данте Райте и Адаме Толедо — и обстоятельствах их гибели. Не намерен он и разбираться в том, насколько различается уровень преступности среди молодежи разных этнических групп.

«Зачем это делать? Да потому что вы хотите выставить проблемой их. Снять ответственность с вашей ошибочной идеи о необходимости перемен в полицейской службе», — так отвечает Куомо своим возможным критикам.

Высказывание ведущего, прозвучавшее на фоне судебного процесса над экс-полицейским Дереком Шовином и массовых беспорядков в Чикаго и Миннеаполисе из-за последних убийств, получило широкий общественный резонанс. Некоторые пользователи социальных сетей поддерживают идею и утверждают, что только таким способом можно добиться снижения уровня полицейского насилия.

В то же время многие осуждают «людоедский» призыв Куомо полагая, что насилие невозможно победить, развязывая дополнительное насилие на улицах, сводя ситуацию к виду «все против всех».