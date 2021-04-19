Владимир Ильин поздравил Сергея Баталова с днем рождения в беседе с ФАН

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Баталов празднует сегодня свой 64-й день рождения. По такому прекрасному поводу своими впечатлениями от работы с артистом поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, народный артист РФ Владимир Ильин.

Собеседник сердечно отреагировал на новость о празднике коллеги по творческому цеху.

«Я очень люблю его. Кланяюсь и поздравляю. Мы вспоминали его с Ирой Розановой. Они с ней большие друзья», — сообщил народный артист.

Владимир Ильин отметил, что упоминание имени актера сразу вызвало в душе немало дорогих сердцу воспоминаний.

«Мы прекрасно провели время за работой в картине «Хочу в тюрьму» Аллы Суриковой», — сказала собеседник ФАН.

В завершение он назвал одни из лучших, по его мнению, качеств артиста.

«Мы его любим всей семьей. Он добряк и прекрасный актер, воплощает в себе лучшие черты настоящего русского мужика!» — резюмировал Владимир Ильин.

ТАСС / Александр Куров

Актер Сергей Баталов родился 19 апреля 1957 года. По его словам, в театр он влюбился еще в глубоком детстве, когда бабушка отвела его на спектакль «Конек-Горбунок». После восьмого класса поступил в Омский авиационный техникум. С учебой совмещал и посещение театральной студии. В обширной фильмографии артиста есть работы в таких кинокартинах, как «Облако-рай», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Ширли-мырли», «Полицейские и воры», «Хочу в тюрьму», «Граница. Таежный роман» и многих других.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с ФАН сообщил, что не видит значимого события в дне рождения певицы Аллы Пугачевой, поскольку, по его мнению, слава артистки уже давно прошла.