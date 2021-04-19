Хакерское вмешательство повлияло на доступ к сайтам по всему миру

Москва, 19 апреля. Огромное количество сайтов и сетей по всему миру оказались недоступными из-за глобальной утечки маршрутов BGP (протоколов динамической маршрутизации).

Сначала инцидент произошел с системой Vodafone (AS55410) в Индии, после чего затронул крупные американские компании, в том числе Google. Операторам удалось отследить несостыковки в маршрутизации интернет-трафика, что подтвердило попытку хакеров перехватить протоколы BGP.

Данные BGPMon подтвердил руководитель отдела компании Kentik Даг Мэдори. Он сообщил, что объем идущего через ASN 55410 трафика вырос в 13 раз. Из-за этого система ошибочно объявила о поддержке свыше 30 тыс. маршрутов BGP. Через нее начало проходить больше трафика, чем она могла принять.

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