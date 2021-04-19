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Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья
Общество

Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Саратовской области на этой неделе. В регион придут сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Саратов, 19 апреля. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Саратовской области на этой неделе. В регион придут сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.

В ближайшие дни скорость ветра усилится до 20 метров в секунду, сообщили местные синоптики. Ночью и утром 21 апреля в Правобережье скорость порывов составит 24 метра в секунду. Во вторник и среду, 20 и 21 апреля, в Саратовской области ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью в первой половине недели составит от двух до семи градусов тепла. Днем 20 апреля столбики термометров покажут около 13 градусов с отметкой «плюс». На следующий день воздух прогреется до десяти градусов выше нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, чего не стоит ждать россиянам от лета. Предстоящий сезон будет неоднородным. Жару будет сменять холод и наоборот. Это нормальное явление, объяснил россиянам Роман Вильфанд.

погода саратовская область дожди
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