Индекс Московской биржи достиг рекордной отметки

Москва, 19 апреля. Индекс Московской биржи обновил исторический максимум в понедельник, 19 апреля.

При открытии торгов показатель превысил отметку в 3602,18 пункта. Индекс Московской биржи достигал 3605,49 пункта, однако затем начал снижаться.

По состоянию на 10:20 по московскому времени показатель составил 3588,69 пункта (-0,27%). С начала текущего года индекс Мосбиржи увеличился более чем на 9%.

Московская биржа собирается бороться с недобросовестными практиками на торгах. Правила честной конкуренции торговая площадка представит в своем этическом кодексе.