Локомотив протаранил легковушку на ж/д переезде в Свердловской области

Екатеринбург, 19 апреля. Три человека пострадали в результате столкновения локомотива и легкового автомобиля Skoda Octavia на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Авария произошла на четвертом пикете 23 километра перегона Решеты — Седельниково, сообщает СК РФ. Водитель и двое пассажиров иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу.

После инцидента местная прокуратура инициировала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения железнодорожного транспорта и оценит содержание железнодорожного переезда.

Еще один инцидент на железной дороге в Свердловской области произошел накануне. Два грузовых вагона с лесом сошли с рельсов, сообщал ФАН.