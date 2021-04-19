Правильное питание сегодня — неотъемлемая часть жизни современного успешного человека. Все больше людей придерживается принципов здорового образа жизни, стараясь составлять свой рацион только из самых полезных продуктов. Это стремление похвально, поскольку правильные пищевые привычки позволяют не только оставаться в прекрасной физической форме, но и самым положительным образом сказываются на общем состоянии здоровья, продлевая жизнь и повышая ее качество. К тому же дети и подростки, следуя положительному примеру родителей, все чаще отказываются от вредного фастфуда в пользу полезных перекусов.

Несмотря на общую воодушевляющую тенденцию, нельзя сказать, что вредная еда полностью исчезла из рационов. Бургеры, чипсы, картошка фри и кола не спешат капитулировать перед индейкой и листовым салатом. Этот факт подтверждается тем, что доля людей с лишним весом по-прежнему велика. Особенно печально, что от ожирения все чаще страдают дети.

Сегодня мы решили поговорить о самых вредных и опасных продуктах питания для детей и взрослых и составили свой топ-10 съедобных врагов человеческого здоровья.

Федеральное агентство новостей /

Фастфуд

Сумасшедший ритм жизни современного человека диктует свои условия. Практически все мы научились делать на бегу, в том числе есть. Редко кто может похвастаться тем, что время от времени не грешит посещением заведений быстрого питания в обеденный перерыв или во время прогулок по городу с детьми. И делает это очень зря: бургеры, картошка фри и прочие подобные блюда — настоящий яд для организма.

«Быстрая» еда стоит недорого, общедоступна и позволяет быстро заполнить желудок, но при этом эффект насыщения длится совсем не долго и буквально через пару часов голод возвращается с удвоенной силой.

Фастфуд содержит усилители вкуса, в том числе такой печально известный и вредный компонент, как глутамат натрия (Е621). Эта добавка усиливает вкус блюда таким образом, что пища, ее не содержащая, начинает казаться пресной и безвкусной. При этом достаточно быстро возникает эффект привыкания и запах из точек общепита манит снова и снова. Доказано, что Е621 негативным образом сказывается на работе нервной системы.

Такая привычная закуска, как картошка фри, — настоящая калорийная бомба, ко всему прочему содержащая трансжиры, вызывающие ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, гипертонию, инфаркты и инсульты.

Многочисленные исследования доказали, что трансжиры могут оказывать влияние на клетки, в десятки раз увеличивая риск возникновения онкологии.

Жареная картошка и без всяких трансжиров становится канцерогеном, потому что сотрудники общепитов многократно используют одно и то же масло.

Чем заменить

Как это ни странно, но фастфуд может быть полезным. Например, попробуйте побаловать домочадцев полезным бургером или положить его детям с собой в школу. Белые булки замените на ломтики цельнозернового хлеба, вместо соуса используйте натуральный йогурт без добавок, приправленный лимонным соком и прованскими травами, а вместо жирной котлеты из говядины положите кусочек филе из индейки. Добавьте больше свежих овощей — и полезный и быстрый обед готов!

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Снеки

Прилавки магазинов пестрят различными закусками: чипсами, сухариками, соленой рыбкой и прочей ерундой в красочных пакетиках. Особенно падки на такого рода продукты школьники, потому что у этих снеков яркий вкус за счет большого количества соли и входящих в состав усилителей вкуса и ими можно быстро перекусить между уроками и тренировками.

Взрослые тоже частенько злоупотребляют столь вредной пищей, например сидя перед экраном телевизора за просмотром фильма или матча любимой футбольной команды.

Самое безобидное, к чему может привести такая пищевая привычка, — лишние сантиметры на талии. Ударная доза соли, глутамата натрия, красителей и ароматизаторов при частом употреблении могут привести к самым плачевным и зачастую необратимым последствиям для организма, вызывая гастрит, язвенную болезнь желудка и даже рак кишечника и желудка. Кроме того, от таких экспериментов над собой страдают все органы, в первую очередь — поджелудочная железа и печень.

Чем заменить

Если каждый раз в магазине руки сами непреодолимо тянутся к прилавку со снеками, усилием воли заставьте себя перейти в… овощной отдел. Сама по себе картошка не так уж вредна, если ее не жарить, а запекать. К тому же основная беда чипсов в том, что приправы для них делают не из натуральных овощей, а из смеси крахмала, муки, ароматизаторов и других вредных веществ. Так почему бы не сделать полезные чипсы самостоятельно?

Нарежьте картошку максимально тонкими ломтиками, промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу, и разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки. Сбрызните несколькими каплями оливкового масла и посолите крупной морской солью. Запекайте до готовности, дайте остыть и наслаждайтесь хрустящей закуской, не опасаясь за здоровье.

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Соусы

Майонез, кетчуп и различные их производные неизменно входят в список самых вредных пищевых продуктов, что совершенно не удивительно, если учитывать их состав.

Майонез — ядерная смесь из трансжиров, стабилизаторов, усилителей вкуса и консервантов. Такой убойный состав исправно снабжает организм плохим холестерином, истончая стенки сосудов и приводя к образованию атеросклеротических бляшек. От таких соусов страдает печень, сердце, поджелудочная, увеличивается вес и ухудшается общее самочувствие.

Немногим лучше и кетчуп, поскольку содержание натуральных помидоров в нем ничтожно мало: сплошные красители, ароматизаторы, крахмал и сахар.

Чем заменить

От употребления майонеза и кетчупа лучше отказаться вовсе, тем более что существует куда более полезная альтернатива в виде натурального йогурта с каплей лимонного сока. Томатный соус также можно приготовить самостоятельно из свежих помидоров с добавлением чеснока и любимых сухих трав, вроде тимьяна и розмарина. А как хорош домашний песто! Правда, низкокалорийным его не назовешь, зато в составе только натуральные ингредиенты. В блендере взбейте листья базилика с небольшим количеством ароматного оливкового масла, кедровые орешки и тертый пармезан. Идеальная основа для брускетты готова!

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Соль

О том, что соль — белый яд, знают, пожалуй, все. Однако основной вред наносит не сам продукт, а его количество. Норма в день составляет всего 10–15 г с учетом того, что соль и так содержится практически во всех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Досаливая или употребляя переработанную пищу (фастфуд, колбасы и т. д.), мы многократно превышаем дневную норму соли для организма. Ситуацию усугубляет питание вне дома, поскольку в кафе или ресторане мы не имеем возможности проследить, сколько граммов «белого яда» добавляют в то или иное блюдо.

Вот лишь немногие последствия, к которым приводит злоупотребление солью:

в организме застаивается лишняя жидкость, что вызывает образование отеков;

повышается риск остеопороза;

возникает почечная недостаточность;

развиваются болезни сердца;

ухудшается зрение;

нарушается баланс минералов.

Чем заменить

Соль вызывает сильное привыкание, и чем меньше ее употреблять, тем меньше будет хотеться потянуться за солонкой. Со временем вкусовые рецепторы адаптируются к новой реальности и вы сами не заметите, как станете чувствовать истинный вкус продуктов. Сделать его более выраженным и ярким поможет лимонный сок, горчица, нерафинированное растительное масло и сухие травы.

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Сахар

«Сахар — это сладкий яд!» — сокрушалась Раиса Захаровна, героиня любимой советской комедии «Любовь и голуби».

И во многом была права. Сахар действительно вреден для нашего здоровья, поскольку:

провоцирует повышенную выработку инсулина;

ведет к ожирению;

вызывает сильное привыкание;

является главным виновником заболеваний зубов и десен.

Максимум, разрешенный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 50 г в день. Все остальное — излишек, грозящий крайне неприятными для красоты и здоровья последствиями. Учтите, что сахар — это не только конфеты и тортики, но и кетчуп, мюсли на завтрак и даже йогурт.

Чем заменить

Главное — не сахарозаменителем! Аспартам и прочие подобные вещества еще вреднее обычного сахара, поэтому просто постепенно приучайте себя пить несладкие чай и кофе, а продукты ешьте максимально простые, чтобы иметь возможность проконтролировать, что и в каких количествах входит в состав.

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Кондитерские изделия

«Если хорошо будешь себя вести, получишь вкусную конфетку», — любимая фраза многих родителей, бабушек и дедушек.

Такой метод коррекции поведения, возможно, довольно действенный, но при этом весьма вредный. С самого детства нам внушают, что сладости — это всегда поощрение. Конфеты и пирожные со временем становятся наградой, подарком и утешением. В итоге же вместо удовольствия мы получаем лишний вес и полный набор проблем со здоровьем, являющихся следствием чрезмерного потребления сахара.

Чем заменить

Если жизнь без сладкого теряет для вас все краски, изредка позволяйте себе съесть немного сухофруктов, меда или кусочек горькой шоколадки. Ключевое слово — немного! Перечисленные лакомства содержат немало сахара, и за удовольствие так или иначе придется расплачиваться.

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Белый хлеб, сдоба

Спору нет: запах свежеиспеченного багета из соседней пекарни сведет с ума кого угодно. Если ноги сами несут в запрещенном направлении, просто вспомните, что вожделенный батон — главный источник быстрых углеводов, а значит:

ведет к стремительному набору веса;

вызывает скачки инсулина;

увеличивает риски диабета;

приводит к заболеваниям сердца и сосудов.

Чем заменить

Диетологи советуют использовать в питании хлеб из муки грубого помола или разновидности из цельного зерна.

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Колбасы и консервы

Бутерброд с колбасой — классический вариант завтрака во многих российских семьях. Это действительно очень удобно, поскольку готовить ничего не надо и от такой пищи не отказываются даже самые привередливые дети. Однако, когда в следующий раз вместо овсяной каши решите предложить близким хлеб с куском колбасы, вспомните, что:

натуральное мясо в составе таких продуктов практически отсутствует;

зато в них содержится огромное количество консервантов, вкусовых добавок, красителей и соли;

колбаса не содержит вообще никаких полезных веществ;

такой завтрак неминуемо ведет к ожирению, проблемам с поджелудочной и печенью, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем заменить

Бутерброд может быть даже полезным, если на ломтик цельнозернового хлеба положить авокадо, кусочек лосося или вареную куриную грудку.

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Газировка и сладкие соки

О вреде таких напитков не говорил разве что ленивый, но все же напомним, что в их составе содержатся следующие вещества:

огромное количество сахара;

не менее вредные сахарозаменители в «лайт» версиях;

кофеин;

красители;

ортофосфорная кислота.

Чем заменить

Простой питьевой водой. Если очень захотелось лимонада, добавьте в кувшин ломтики лимона, свежие или замороженные ягоды и пару листиков мяты.

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Обезжиренные продукты

Самый неочевидные и потому коварные герои нашего списка. Вы удивитесь, но молоко тоже может быть вредным продуктом. Многие желающие похудеть наивно верят уловкам маркетологов и буквально сметают с прилавков молоко, творог, йогурты и различные десерты с пометкой «обезжиренный» или «легкий». Жира в таких продуктах действительно меньше, зато углеводов и вредных сахарозаменителей — хоть отбавляй. К тому же человек подсознательно съедает больше, считая, что обезжиренный продукт не нанесет вреда фигуре. На деле же все получается с точностью до наоборот: обменные процессы в организме нарушаются, вес растет, перестают усваиваться жирорастворимые витамины и кальций, что приводит к авитаминозу и хрупкости костей.

Чем заменить

Молочными продуктами нормальной жирности от 2,5 до 5%.