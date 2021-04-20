Фото к маме: профессиональный фотограф помогает сиротам найти семьи

В январе 2021 года детский и семейный фотограф из Москвы Елена Карнеева запустила социальный благотворительный проект «Фото к маме» с целью объединить фотографов всей России для создания детских фотографий в базу усыновителей. А также привлечь к сотрудничеству руководителей детских домов и волонтеров фондов для улучшения в этой базе качества фотографий детей.

Идея проекта зародилась у Елены, когда перед Новым годом ей написала ученица, что ее пригласили бесплатно поснимать детишек в детском доме. И вот через какое-то время Карнеева встречает этих детей в своем поселке — их усыновили, увидев те самые фотографии.

При этом ушло несколько месяцев на то, чтобы фотографу открыли двери — на сбор документов, согласование съемок.

«Первый выезд состоялся 21 февраля в один из московских домов-интернатов», — рассказывает ФАН Елена Карнеева.

karneeva.online / phototomom / Онлайн фотошкола Карнеевой Елены

В ходе благотворительной акции Елена сделала художественные снимки более 50 воспитанников. Для акции были привлечены стилисты, магазины детской одежды, волонтеры фондов. Дети получили памятные сувениры и готовые распечатанные фотографии в нескольких экземплярах. Некоторые снимки детей уже обновлены в анкетах воспитанников.

«Это были невероятные дни. У воспитанников море эмоций, а главное — памятные фото из детства на всю жизнь! Фотографии — это мы, это наше детство. Да, у этих детей другое детство, но им тоже нужна эта память!» — пояснила Елена Карнеева.

Сейчас фотограф с командой ведут активную работу по обработке заявок на участие в проекте по всей России и ближнему зарубежью. В программе выездов такие города, как Калуга, Липецк, Кострома, Череповец, Калининград, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург. Скоро к проекту подключится Минск.

Цель проекта — помочь воспитанникам детских домов быстрее найти родителей через один из возможных доступных для усыновителей каналов — интернет и онлайн-ресурсы, сделав более качественный, яркий и сильный фотоконтент.