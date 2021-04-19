Депутат Кравченко предложил упразднить должность президента Эстонии

Таллин, 19 апреля. Эстония страдает от двух вещей — плохой погоды и плохих президентов. Погоду не изменить, а президентов можно упразднить, заявил таллинский депутат Игорь Кравченко.

Депутат правящей партии Эстонии Кравченко с негодованием встретил предложение экс-главы страны Тоомаса Хендрика Ильвеса ввести запрет на въезд гражданам России. Российские туристы угрожают национальной безопасности прибалтийской страны, заявил экс-президент в своем микроблоге в Twitter.

В ответ на заявления Ильвеса депутат Кравченко предложил упразднить должность президента как приносящую Эстонии только проблемы, позор и вынуждающую постоянно краснеть за страну.

ИА «Политика Сегодня» /

«Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами — погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, то вот второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президентства в Эстонии?"— написал Кравченко в Facebook.

Ранее заявление Ильвеса о запрете на въезд российским гражданам раскритиковал экс-депутат Госдумы Алексей Чепа. Чепа назвал бывшего главу Эстонии «больным человеком».