Азизе припомнили истерику на «Маске» после ухода Носорога

Москва, 19 апреля. Уход Носорога из «Маски», сопровождавшийся слезами Кирилла Туриченко, растрогал поклонников шоу. Зрители сразу вспомнили об истерике Азизы, которая со скандалом ушла из проекта.

Многие телезрители были уверены, что Носорог обязательно дойдет до финала. Но этому не суждено было случиться: в минувшее воскресенье судьи отдали предпочтение Ламе.

После того, как Носорог, в костюме которого скрывался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, снял маску, он выступил с речью. Артист долго не мог высказаться, поскольку его переполняли эмоции. Сдержать буйство чувств у него не получилось, и Туриченко расплакался.

youtube.com / Prt Scr НТВ

Зрители были тронуты искренностью и открытостью исполнителя. Они назвали его светлым и искренним человеком. На фоне реакции Туриченко, фанаты вспомнили об уходе Азизы, которая пряталась в костюме Пингвина.

«С такими слезами нужно уходить как у Носорога, а не как у Пингвина», — припомнил интернет-пользователь истерику Азизы.

После разоблачения Азиза, как считают пользователи, поступила некрасиво. По ней было видно, что она была недовольна своим уходом. Звезда практически ничего не сказала, а напоследок даже отказалась исполнить финальную песню.