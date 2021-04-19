Водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем

Ярославль, 19 апреля. Стражи порядка выясняют причины аварии с двумя жертвами. Роковое столкновение произошло между «Нивой» и Renault.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе в Переяславском районе, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Его жертвами стали пожилой водитель «Нивы», а также его пассажир.

По данным следствия, отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком марки Renault. В результате аварии один мужчина погиб на месте, а второй скончался в больнице.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причины происшествия.

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