Москва, 19 апреля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребенка. Детей вывезли из сирийских лагерей для беженцев.

Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена. Отмечается, что в Сирии проведут работу по сбору и анализу ДНК у детей, предположительно являющихся россиянами.

«Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребенка. В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска», — указано в сообщении.

Работа по возвращению в РФ несовершеннолетних из Сирии и Ирака началась в 2017 году.

Ранее сообщалось о проведении в Дамаске конференции по вопросам цифрового развития Сирии. Участниками мероприятия стали эксперты из 17 стран.

НСН недавно информировала о дате проведения в САР президентских выборов. Голосование назначено на конец мая.