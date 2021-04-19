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Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей
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Политика

Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 10:56
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребенка. Детей вывезли из сирийских лагерей для беженцев.

Москва, 19 апреля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребенка. Детей вывезли из сирийских лагерей для беженцев.

Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена. Отмечается, что в Сирии проведут работу по сбору и анализу ДНК у детей, предположительно являющихся россиянами.

«Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребенка. В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска», — указано в сообщении.

Работа по возвращению в РФ несовершеннолетних из Сирии и Ирака началась в 2017 году.

Ранее сообщалось о проведении в Дамаске конференции по вопросам цифрового развития Сирии. Участниками мероприятия стали эксперты из 17 стран.

НСН недавно информировала о дате проведения в САР президентских выборов. Голосование назначено на конец мая.

дети Сирия россия дамаск
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