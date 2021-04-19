РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги

Москва, 19 апреля. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал создание нового клубного турнира в Европе — Суперлиги.

Пресс-служба РПЛ опубликовала на сайте организации официальное заявление касательно создания европейскими топ-клубами Суперлиги. Глава организации Сергей Прядкин отметил, что лига «солидарна с позицией УЕФА» и выступает против нового турнира.

«Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — подчеркнул президент РПЛ.

Ранее участие в Суперлиге подтвердили 12 топ-клубов Европы, пять из которых выступают в АПЛ. Планируется, что первый розыгрыш нового турнира стартует в августе этого года.