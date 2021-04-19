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Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы
Официальный сайт партии «Единая Россия»
Политика

Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы

Дипломатический скандал с высылкой дипломатов РФ инициирован властями Чехии по надуманным причинам, заявил Сергей Железняк.

Москва, 19 апреля. Дипломатический скандал инициирован властями Чехии по надуманным причинам, не имеющим никакого отношения к действительности. Обвинения, выдвинутые в сторону России, абсурдны и голословны, а зеркальный ответ России является закономерным и носит вынужденный характер. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам парламентария, заявления, сделанные представителями кабинета министров Чехии вслед за объявлением о высылке российских дипломатических сотрудников, демонстрируют истинные причины внезапного всплеска русофобии у официальной Праги.

«Речь идет о тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», в котором должна была принимать участие российская госкорпорация «Росатом» и ряд западных компаний, — подчеркнул политик. — Являясь очевидным лидером среди других, подавших заявку на участие в проекте, российская компания имела большие шансы на победу. В том же тендере намеревалась принять участие американская компания, которая теперь, при отсутствии конкуренции, может заполучить контракт. Итоги тендера расставят все точки над i, и тогда мы увидим, на что на самом деле были направлены усилия по выдавливанию России с чешского энергетического рынка».

Сергей Железняк полагает, что подобные политические игры США в Европе на руку только Вашингтону.

«Ни о какой энергетической безопасности европейских стран в США никто не беспокоится, важнее всего — не позволить развивать сотрудничество Европы с Россией», — отметил депутат.

В заключение парламентарий отметил, что в последнее время давление США на Европу все больше усиливается, а о суверенности отдельных европейских стран не приходится говорить.

«Мы видим, как Вашингтон использует методы шантажа для завоевания европейских рынков в ущерб европейскому обывателю», — заключил Железняк.

Ранее Сергей Железняк заявил ФАН, что передвижение наших войск по территории Российской Федерации является внутренним делом нашего государства и не требует каких-либо объяснений перед другими странами.

сергей железняк чехия прага дипломатический скандал
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