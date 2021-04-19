Власти Британии намерены внедрить закон для борьбы с «враждебными странами»

Лондон, 19 апреля. Британские власти намерены внедрить новый закон, который предусматривает обязательную регистрацию лиц, работающих в стране от имени иностранных правительств.

Так Лондон хочет обезопасить себя от «враждебных государств», включая Россию и Китай, передало местное британское издание. В статье сказано, что премьер страны Борис Джонсон объявит о введении закона, воспользовавшись королевским выступлением, назначенным на 11 мая.

Законодательная инициатива, по словам журналистов, расширит действие нынешней нормы по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые вредят национальным интересам Соединенного Королевства. Документ будет предусматривать обязательную регистрацию иностранных агентов, отказ от которой расценят в качестве уголовного правонарушения.

Как стало известно ранее, Британия переходит ко второму этапу ослабления ограничений из-за коронавируса.

Лондон также решил отправить свои корабли в Черное море, передает НСН.