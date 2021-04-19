Обвиняемый нейтрализован в Новосибирске после попытки нападения на конвоира

Новосибирск, 19 апреля. Правоохранители проводят проверку по факту применения оружия в отношении обвиняемого. Злоумышленник попытался сбежать из под стражи.

Фигуранта уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Обвиняемый напал на конвойного и стал угрожать применением насилия. Он потребовал, чтобы ему позволили сбежать. Один из полицейских был вынужден применить табельное оружие.

Незамедлительно на место инцидента была вызвана бригада медиков. Врачам оставалось констатировать смерть фигуранта. В ГУ МВД по Новосибирской области подчеркнули, что по данному инциденту проводится проверка.

В Челябинской области на правоохранителей напал посетитель кафе. Злоумышленник выстрелил в них несколько раз и сбежал, сообщало URA.RU.