«Ирландская республиканская армия»: как ИРА устроила Смуту в Великобритании

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К 1970-м годам конфликт в Северной Ирландии достиг своего апогея. На улицах Белфаста и Дерри раздавались выстрелы, а взрывы по всей Британии происходили практически каждый день, сея панику среди обывателей. Движущей силой борьбы против британской короны стала «Ирландская республиканская армия» (ИРА). Она раскололась на «официальную» и более радикально настроенную «временную» части. В ответ на действия британских войск и лояльных формирований боевики активизировали кампанию террора не только в Северной Ирландии, но и по всей территории Британских островов.

О том, что в Великобритании считается «Смутой», как ИРА стала главным кошмаром англичан в 70-е гг. XX века и как ирландские боевики убили последнего вице-короля Индии, рассказывает во второй части статьи для проекта «Антитеррор» руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

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Началом отсчета кровопролитной войны на улицах городов Северной Ирландии становится 1969 год, когда в Дерри и Белфасте произошли массовые уличные столкновения между католиками и протестантами. Первым крупным «сражением» периода Смуты (англ. The Troubles) в Северной Ирландии стала так называемая «Схватка за Богсайд», которая проходила с 12 по 14 августа 1969 года в Дерри. Основной причиной стала давняя вражда между жителями Дерри: большинство граждан были католиками по вероисповеданию и ирландскими националистами по убеждениям.

В последний год ситуация в Дерри постепенно выходила из-под контроля британского правительства. По вине местных сторонников союза с Британией, католическое население Дерри страдало от повсеместных «перегибов на местах» и требовало восстановления справедливости. После погромов в католическом районе Богсайд, в результате которых погибли несколько мирных жителей, ирландские республиканцы организовали Ассоциацию обороны граждан Дерри с целью предотвращения подобных событий. Её члены входили изначально в местный Республиканский Клуб и возможно, были активистами ИРА, но за ними вскоре последовали сторонники левых движений и простые местные жители.

Целью Ассоциации было изначальное поддержание мира, но в случае очередной вспышки насилия они готовы были оборонять Богсайд. Кроме того, в Богсайде начали стихийно организовывать коммуны католиков и возводить баррикады – одним из символов противостояния стала надпись на стене дома «Вы входите в Свободный Дерри».

Федеральное агентство новостей /

На 12 августа в Дерри был назначен марш учеников-ремесленников, приуроченный к годовщине победы короля-протестанта Вильгельма III Оранского над королем-католиком Яковом II Стюартом. Для католического населения Дерри этот марш выглядел как сознательная провокация, к которой было принято решение подготовиться с особой тщательностью. В преддверие марша Ассоциация обороны граждан Дерри возвела баррикады в Богсайде и запаслась некоторым количеством пиротехники.

Федеральное агентство новостей /

Марш 12 августа вылился в массовую драку между республиканцами и юнионистами в нескольких кварталах города. Триггером стало поведение нескольких сторонников Великобритании, которые начали кидать со стен монетки в католиков, в ответ на что в зачинщиков полетели куски мрамора. Как только парад приблизился к Богсайду, католики стали швыряться камнями и гвоздями, начав массовую драку. Полиция попыталась разнять дерущихся и разобрать баррикады, ведущие в Богсайд – но в образовавшийся пролом ворвались протестантские активисты, которые напали на католические отряды. После этого драка переросла в массовое побоище: с обеих сторон в полицию летели бутылки с зажигательной смесью и камни, в результате чего пострадали 59 полицейских.

Побоище в Дерри продолжалось три дня, за это время получили ранения более 700 человек. Активисты-католики, надеясь на военную помощь со стороны Республики Ирландия, а также простой люд отбивал атаки полиции и юнионистов на Богсайд камнями, бутылками и железными прутьями. В результате 14 августа в Дерри была вызвана Специальная полиция Ольстера — военизированная организация численностью 12 тысяч человек, состоявшая из протестантов, обученная основам военного дела и вселявшая страх и ненависть в католиков. Прибытие Специальной полиции вызвало панику в Богсайде ввиду возможной резни. В свою очередь, премьер-министр Северной Ирландии Джеймс Чичестер-Кларк запросил у британского правительства дополнительный воинский контингент. Рота 1-го батальона личного Йоркширского полка принца Уэльского прибыла в Дерри с целью разнять полицию и жителей Богсайда, но не переходить баррикады и не вступать в католический район.

Британские войска были встречены жителями Дерри изначально приветливо как нейтральная сила, которая не вела себя так жестоко, как полицейские. Но в дальнейшем католики разочаровались в их взглядах на конфликт: армия поддержала протестантов. Кроме того, не унимались протестантские активисты, переключив свое внимание на другие регионы Северной Ирландии. В итоге, в Белфасте уже 14 августа вспыхнула еще одна массовая драка: пять католиков и два протестанта были убиты. В ту же ночь на Бомбей-стрит произошел поджог католического квартала: из 65 домов пригодными для жилья остались к утру около 20, без крова остались примерно полторы тысячи ирландцев.

События в Дерри и Белфасте, а также другие беспорядки стали поворотной точкой в истории Северной Ирландии. Почувствовав вкус крови, «Временная» ИРА начала готовить активную фазу новой террористической кампании. На этот раз – тотального террора почти на 30 лет.

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В это же время окончательно формируется состав «Временной» ИРА и ее структура. Высшим изъявлением воли волонтеров ИРА становится общий Армейский съезд, который предполагалось проводить раз в два года. Съезд, в свою очередь, избирал семь волонтеров для формирования Армейского совета, который выбирал начальника штаба ИРА и тех, кто войдет в генеральный штаб группировки (восемь директоров).

Кроме того, формируется Северное и Южное командование группировки. Первое планирует террористические акции преимущественно в Ольстере (как на британской, так и на ирландской территории), второе работает непосредственно в Ирландии, занимается поставками оружия и боеприпасов. Однако уже к 1977 году штаб ИРА будет полностью передан в ведение Северного командования, поскольку именно оно вело непосредственную террористическую деятельность, в отличие от Южного командования, состоявшего из Дублинской бригады и мелких городских ячеек.

Федеральное агентство новостей /

Бригады ИРА постепенно возникают во всех ключевых городах Северной Ирландии. Ключевыми ячейками террористов становятся:

- Бригада Дерри, командиры – Уильям и Мартин МакГиннес

- Бригада Южной Армы, командир – Томас Мерфи («Слаб»)

- Бригада Восточного Тирона, командир – Кевин Мэллон

- Бригада Белфаста, командиры – Билли МакКи и Джерри Адамс

Примечательно, что боевики практически не занимались вербовкой новых членов. Их действия против британского правительства способствовали росту экстремистских настроений среди активного взрослого населения Северной Ирландии. Так что новые рекруты присоединялись сами. Так, если в 1971-м году в бригаде Белфаста было всего 50 активных членов, то к концу 70-х бригада насчитывала до 1200 волонтеров. Для эффективности данные подразделения делились на подпольные ячейки численностью от 4 до 10 человек.

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После беспорядков 1969 года, Белфаст и Дерри – два главных города Северной Ирландии – практически не контролировались британским правительством. Многие районы этих городов частично или полностью находились в зоне влияния ИРА и их союзников. Волонтеры строили баррикады, чтобы изолировать и защитить свои районы от атак со стороны британских сил безопасности. К концу 1971 года в Дерри было установлено 29 баррикад; 16 из них при этом могли выдержать даже натиск бронетехники.

Активизация ИРА и увеличение числа терактов потребовала от британского правительства усиления репрессивного аппарата. В качестве ответа на растущий уровень насилия в Северной Ирландии стало применяться заключение значительной части католиков в концентрационных лагерях без суда и следствия. Члены ИРА подвергались физическому и психологическому воздействию по системе «пять методов»:

- пытка неудобной позой в виде долговременного стояния у стены,

- сенсорная депривация,

- акустическая перегрузка слуха белым шумом,

- лишение сна,

- лишение пищи и воды.

Тогда применение жестких методов допроса в Северной Ирландии стало лишь поводом для разбирательства в парламенте – и аукнется британскому правосудию лишь годы спустя, после применения «пяти методов» на заключенных в Ираке.

В январе 1972 года Британия переходит в контрнаступление и начинает давить последние ростки республиканских настроений в Северной Ирландии. На территории шести графств вводится прямое управление Лондона, распущен североирландский парламент. Местная ассоциация в защиту гражданских прав назначает на воскресенье 30 января 1972 года мирную демонстрацию в Дерри против самосуда со стороны британских властей.

Марш вылился в беспорядки и расстрел мирной демонстрации солдатами 1-го батальона Парашютного полка ВС Великобритании. После того, как солдаты применили резиновые пули и слезоточивый газ, в них со стороны протестующих полетели камни – и на них войска ответили стрельбой боевыми патронами. Очевидцы сообщали, что солдаты не пропускали к раненным медиков и добивали тех, кто лежал на земле. По итогам дня счет оказался ужасным. 13 безоружных демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника, были убиты, пятеро из них были застрелены в спину. Ещё 14 человек были ранены, один из них впоследствии скончался.

Федеральное агентство новостей /

«Кровавое воскресенье» в Дерри всколыхнуло все ирландское сообщество – и стало точкой невозврата для деятельности террористов. В своем официальном коммюнике силы «Временной» ИРА заявили, что «отомстят за каждого убитого» на улицах Дерри. И с этого момента события стали принимать ужасающий оборот.

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Только в 1972 году, сразу после «Кровавого воскресенья», ИРА убила 100 британских солдат и ранила еще 500. В том же году они совершили 1300 взрывов бомб. Аналитики оценивают этот период как наиболее интенсивный в деятельности ИРА: так, по оценкам источников, около половины из 650 британских солдат, погибших в ходе конфликта в Северной Ирландии, были убиты в 1971–73 гг.

Типичной операцией ИРА в начале 70-х стали нападения с участием снайперов на британские патрули. Данные действия проводились с целью вовлечь внутренние войска в уличные бои в городских районах Белфаста и Дерри. Боевики ИРА начали охоту на сотрудников Королевской полиции Ольстера, силы самообороны и британских солдат, как при исполнении служебных обязанностей, так и вне его, а также на ряд отставных полицейских и военных. Эта тактика привела к жертвам как для обеих сторон конфликта, так и для многих гражданских лиц.

Федеральное агентство новостей /

Еще одним элементом террористической кампании ИРА стало использование заминированных автомобилей возле коммерческих объектов, таких как магазины и кафе. Первый начальник штаба «Временной» ИРА Шон Макстивен описывал заминированный автомобиль как наиболее подходящее оружие для городской партизанской войны, однако этот способ имел главный недостаток – большое количество жертв среди мирного населения. Так, взрыв в ресторане Abercorn в Белфасте в марте 1972 года унес жизни двух молодых католичек и ранил 130 человек. Спустя шесть лет, в результате взрыва в ресторане La Mon в графстве Даун погибли двенадцать мирных жителей.

В том же 1972 году ИРА в первый раз заявляет о временном прекращении огня, надеясь, что Британия все же прислушается к их требованиям об отделении Северной Ирландии. Однако если «официальное» крыло группировки объявило о перемирии окончательно и бесповоротно, «временные» отказались присоединяться к перемирию. Таким образом, к июлю 1972 года «временная» ИРА стала единственной действующей республиканской военизированной организацией.

В июле 1972 года лидеры «временной» ИРА Шон Макстивен, Дайти О’Конайл, Айвор Белл, Шеймус Туми, Джерри Адамс и Мартин МакГиннес встретились с британской делегацией во главе с государственным секретарем Северной Ирландии Уильямом Уайтлоу. Лидеры ИРА выдвинули требования о выводе британских войск, немедленном возвращении армии в казармы и освобождении заключенных волонтеров организации. Только в случае выполнения этих требований лидеры боевиков могли согласиться на проект мирного урегулирования в Ольстере. Естественно, британцы пойти на уступки отказались, и вскоре переговоры были сорваны новой крупной акцией террористов.

21 июля 1972 года боевики ИРА взорвали практически одновременно 26 бомб в Белфасте. Девять человек (в том числе два солдата и один лоялист) были убиты и 130 получили ранения. В ответ британская армия разламывает баррикады в Дерри и фактически уничтожает «запретные зоны» в ходе операции «Мотормэн» (с жертвами среди гражданских и боевиков ИРА). «Кровавая пятница» в Белфасте показала, что террористы не будут ограничиваться налетами на пограничные заставы, как в 50-е гг., но будут действовать также и внутри крупных городов, несмотря на риск зацепить мирных жителей.

Федеральное агентство новостей /

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«Временная» ИРА остро нуждалась в оружии и взрывчатых веществах. Чтобы их добыть, можно было пойти по старому пути – например, возобновить вооруженные налеты на армейские склады и казармы, как делала ИРА в ходе «пограничной кампании». Однако для приведения в действие плана большого террора, необходимы были постоянные поставки оружия.

Поставщики нашлись в Соединенных Штатах Америки. К тому времени была налажена в Северную Ирландию автоматов компании Armalite, прежде всего – легкого AR-18 со складным прикладом. Этот автомат стал наиболее распространенным и узнаваемым оружием волонтера ИРА: благодаря своим компактным размерам, высокой скорострельности и убойной силе AR-18 идеально подходил для проведения террористических операций.

Федеральное агентство новостей /

За поставку оружия из Америки в Ирландию отвечал ветеран ИРА Джордж Гаррисон, осевший в Нью-Йорке в 1938 году. Он закупал оружие у корсиканского поставщика Джордже де Мео, у которого были связи в организованной преступности. Первый заказ для новой кампании ИРА был доставлен из США в 1969 году: 70 единиц оружия и 60 тысяч патронов. В 1971 году по распоряжению одного из лидеров ИРА Брендана Хьюза (сидевшего на тот момент в тюрьме Лонг-Кеш), ирландцы тайно загрузили партию из 100 автоматов AR-15 и AR-180 на лайнер Queen Elizabeth II, шедший из Нью-Йорка в Саутгемптон. Кроме того, из США в Ирландию поставлялись автоматы M16 и CAR-15, состоявшие на вооружении ВС США.

Всего в 1970-е годы Гаррисон закупил более 2500 образцов оружия для ИРА на сумму в 1 миллион долларов – до тех пор, пока его и всю линию поставок оружия не начало щемить Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Однако этого было достаточно для первой волны терактов «Временной» ИРА. Только за 1971 год на американском оружии боевики устроили 1100 случаев закладки бомб и 1700 перестрелок с британскими военными и местными властями, в ходе которых было убито 43 военнослужащих британской армии.

Однако нужна была взрывчатка. И здесь боевикам ИРА пришла неожиданная помощь из Северной Африки.

В 1969 году в результате Революции Аль-Фатех и свержения короля Идриса I к власти в Ливии пришла группа офицеров во главе с полковником Муаммаром Каддафи. Новый вождь ливийского народа сочувствовал ирландцам в их борьбе против королевской власти и предложил ИРА наладить поставки оружия и взрывчатых веществ.

Федеральное агентство новостей /

Первое ливийское судно с оружием прибыло в Ирландию в 1972 году: на нем были 10 единиц огнестрельного оружия и большой запас взрывчатки. В 1973 году, пока ирландские вооруженные силы пытались остановить поток контрабанды, в страну было ввезено несколько сотен единиц стрелкового оружия советского образца и запасы взрывчатых веществ. Как считают британские СМИ, благодаря Ливии в руки террористов попали РПГ-7, за что ИРА якобы отблагодарили Каддафи суммой от 3 до 5 миллионов долларов США – ни в одном источнике, близком к североирландским боевикам, нет точных данных об этой сделке. Известно лишь то, что ливийский полковник заслужил одобрение ирландских республиканцев – и острую ненависть со стороны Великобритании, которая в ходе гражданской войны в Ливии в 2011 году объясняла свои действия против Каддафи «местью за теракты ИРА».

Поставки от Ливийской Джамахирии для террористов ИРА продолжались до середины 90-х. Наиболее нашумевшей историей стала отправка для боевиков взрывчатки «Семтекс», которая по мощности превосходила многие другие взрывчатые вещества. Согласно британскому журналисту Тоби Харндену, с 1986 по 2011 годы ИРА изготавливала бомбы исключительно на основе запасов ливийской взрывчатки, полученной от Каддафи.

Родственники многих погибших в «Смуте» обвиняли не только ИРА, но и правительство Ливии в организации убийств и терактов. 31 октября 2009 года делегация из Северной Ирландии прибыла в Триполи, чтобы обсудить с ливийцами вопрос о компенсации морального ущерба родственникам жертв конфликта в Северной Ирландии. Однако Каддафи так и не успел уладить все острые углы во взаимоотношениях с Британией – через два года в Ливии начались известные события, которые стоили полковнику жизни.

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Но вернемся к «Смуте» в Северной Ирландии.

В конце 1972 - начале 1973 года британская полиция и органы безопасности активизировали охоту за крупными руководителями бригад «временной» ИРА. Предполагалось, что, лишившись командования, волонтеры окажутся на грани кадрового коллапса. В этом Лондон смог найти точки соприкосновения с официальным Дублином, которому также не улыбалась активность ИРА на границе с Северной Ирландией. В результате этой деятельности по обе стороны ирландской границы были арестованы видные деятели подполья:

- 19 ноября 1972 года после скандального интервью на ирландском радио в Дублине был арестован начальник штаба ИРА Шон Макстивен. Через 6 дней он будет был приговорен к шести месяцам тюрьмы;

- 29 декабря 1972 года сотрудниками Гарда Шихана (ирландкой полиции) был заключен под стражу президент «Временной Шинн Фейн» Рори О’Брэди;

- в самом начале 1973 года замкомандующего бригадой Дерри Мартин МакГиннес был арестован на территории Ирландии в ходе перевозки 5 000 единиц боеприпасов и 250 фунтов взрывчатки. На суде МакГиннес вел себя вызывающе, отказался следовать решениям ирландского суда, а также открыто заявил о своих политических взглядах: «Мы боролись против убийства наших людей ... Я являюсь членом ИРА и очень горжусь этим».

Параллельно с арестами главарей ИРА, английское командование предпринимает отчаянную попытку спровоцировать ирландских республиканцев через массированную кампанию поддержки лояльных военизированных формирований – таких, как «Добровольческие силы Ольстера» (UVF). Результатом этой подрывной работы стали четыре взрыва в Дублине 26 ноября, 1 декабря 1972 года и 20 января 1973 года, в результате которых погибли трое мирных жителей и 185 человек получили ранения.

Аресты лидеров группировки и провокации со стороны лоялистов Ольстера лишь отсрочили городскую войну, но отменить ее полностью не могли. Армейский совет ИРА предполагал вывести террористические атаки за пределы Северной Ирландии, распространив эхо террора по всей территории Соединенного Королевства. И в ответ на аресты Макстивена, О’Брэди и МакГиннеса ИРА проводит 8 марта 1973 года серию терактов в Лондоне, получившую название «Кровавого четверга». Ячейка террористов, сформированная из волонтеров бригады Белфаста, под руководством сестер Мэриан и Долоурс Прайс планировала совершить четыре взрыва – возле здания королевского суда Олд Бэйли, у министерства сельского хозяйства, в военном комиссариате близ Уайтхолла и в здании современного Скотленд-Ярда в Вестминстере. Однако из четырех бомб взорвалось только две: в результате взрыва у Олд Бэйли и министерства сельского хозяйства пострадало 243 человека, один умер в результате сердечного приступа.

Федеральное агентство новостей /

За 1973-1974 гг. ячейки ИРА в ходе первой полномасштабной террористической кампании совершили несколько крупных терактов в Лондоне и других городах Великобритании. Перерывы между акциями зачастую были не больше одного дня, в результате чего на улицах британских городов начали царить паника и недоверие в отношении всех ирландцев. Практически во всех случаях, за отдельными исключениями, боевики ИРА после установки бомбы предупреждали местную полицию о взрыве примерно за пять-шесть минут до детонации – чтобы избежать ненужных жертв.

12 июня 1973 года. Два взрыва в Колрейне (графство Лондондерри, Северная Ирландия). В результате теракта 6 человек погибли, 33 получили ранения; несколько человек остались инвалидами на всю жизнь. После теракта обострилось противостояние католиков и протестантов, что вылилось в серию убийств на почве религиозной ненависти в Дерри и Белфасте.

8 сентября 1973 года. Взрыв на железнодорожной станции Виктория в Лондоне. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

10 сентября 1973 года – Взрывы на вокзале Кингс-Кросс и станции Юстон. В результате взрывов было ранено 13 мирных жителей, некоторые из которых получили серьезные ранения, а также причинен материальный ущерб.

18 декабря 1973 года. Взрыв в Вестминстере перед зданием Министерства внутренних дел. В результате взрыва получили ранения 60 человек.

4 февраля 1974 года. «Резня на трассе М62»: в результате подрыва 11 кг взрывчатки полностью уничтожен автобус, перевозивший отставных британских военнослужащих и членов их семей. Двенадцать человек (из них девять солдат и три гражданских лица) погибли, остальные тридцать восемь человек, находившиеся на борту автобуса, получили ранения разной степени тяжести.

2 мая 1974 года. Атака на базу британской армии и полка обороны Ольстера в Клогере (графство Тайрон, Северная Ирландия). В результате штурма заставы с применением автоматического оружия и минометов 1 солдат погиб, еще один был ранен.

17 июня 1974 года. Взрыв в Вестминстерском дворце Лондона, где проходят заседания британского парламента. Взрыв повредил газопровод, возникший в здании пожар быстро распространился по Вестминстер-холлу и уничтожил пристройку со столовой и несколькими офисами. Большой зал парламента получил лишь незначительные повреждения. В результате взрыва и пожара в парламенте пострадало 11 человек.

Федеральное агентство новостей /

17 июля 1974 года. Атака на лондонский Тауэр. В результате взрыва 14-фунтовой бомбы в Белой башне Тауэра один человек погиб, 41 человек (среди них 10 детей) получил ранения.

23 июля 1974 года. Боевики ИРА заложили бомбу на борту самолета British Airways, летевшего из Белфаста в Лондон. После предупреждения по телефону самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Манчестера, где заряд был обезврежен. Впоследствии ИРА заявляла, что не планировала взрывать бомбу: по заявлению группировки, это был «символический акт», который показывал ее возможности.

5 октября 1974 года. Взрывы в городе Гилфорд (графство Суррей, Англия).В результате подрыва двух бомб в местных пабах (излюбленных местах пребывания военнослужащих) погибли 4 солдата и один мирный житель, 65 человек получили ранения.

22 октября 1974 года. Взрыв в джентльмен-клубе Brook’s на улице Сент-Джеймс в Лондоне. Три человека получили ранения. Предполагалось, что целью террористов мог быть лидер Консервативной партии, бывший премьер-министр Великобритании Эдвард Хит .

. 24 октября 1974 года. Взрыв в школе для мальчиков Хэрроу в Лондоне. Никто не пострадал.

7 ноября 1974 года. Взрыв в пабе Kings Arms в районе Вулидж в Лондоне. В результате взрыва погибли два человека, еще 35 человек получили ранения.

21 ноября 1974 года. Взрывы в Бирмингеме. В результате самого кровавого теракта ИРА погиб 21 человек, 182 были ранены. Официально ИРА не взяла ответственность за эти атаки, хотя в отдельных заявлениях волонтеров сообщалось, что группировка не планировала столь крупную атаку: причиной стала непреднамеренная задержка в ​​передаче полиции телефонного предупреждения.

25 и 27 ноября 1974 года. «Взрывы в почтовых ящиках». Ячейки ИРА разместили небольшие взрывные устройства в нескольких почтовых ящиках в центре Лондона. В результате взрывов на Пикадилли, у вокзала Кингс-Кросс и станции Виктория, а также у Музея национальной армии в районе Челси пострадали 40 человек.

30 ноября 1974 года. Взрыв в пабе Talbot Arms в лондонском районе Белгравия. В результате взрывов двух бомб, вброшенных в помещение паба, ранены 8 человек.

17 декабря 1974 года. Взрывы на телефонных станциях Лондона. В результате трех взрывов в районах Сохо, Блумсбери и Челси погиб 1 телефонист, ранены 6 человек.

18 декабря 1974 года. Двойной взрыв в центре Бристоля. В результате атаки были ранены 20 человек.

19 декабря 1974 года. Взрыв заминированного автомобиля на Оксфорд-стрит в Лондоне. В результате взрыва ранены 9 человек, городу был нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Федеральное агентство новостей /

Активизация действий «временной» ИРА вызвала ответную реакцию среди британских служб безопасности. На фоне наиболее громких терактов в Олд Бэйли, в здании парламента, на трассе М62 и в Бирмингеме органы внутренних дел начинают массовые аресты всех, кто мог быть замешан в деятельности ирландских террористов. Показательно, что за теракты 1972-1975 гг. были осуждены «лица ирландской национальности», которые не имели ничего общего с ИРА, однако получили большие тюремные сроки. В частности, обвиняемая в «резне на трассе М62» Джудит Уорд провела в тюрьме 17 лет, после чего британский суд признал ее заключение судебной ошибкой. Та же участь постигла шестерых осужденных за взрывы в Бирмингеме – так называемую «Бирмингемскую шестерку»: до решения апелляционного суда они просидели в камере 16 лет.

Результатом интенсификации терактов стало внезапное 10-дневное перемирие, которое было объявлено руководством «временной» ИРА на Рождество 1974 года. После его окончания в январе 1975 года командование группировки опубликовало заявление о приостановке «наступательных военных действий» против Британии – это стало следствием серии переговоров между представителями британского правительства и руководством ИРА. В течение года делегаты от Соединенного Королевства представляли руководству ИРА планы о том, что якобы Лондон готов вывести войска из Северной Ирландии (что, по факту, было блефом со стороны англичан). Уже к июлю 1975 года Армейский совет ИРА начал что-то подозревать и заявил, что перспективы установления прочного мира невозможны без публичного заявления британского правительства о своем намерении уйти из Северной Ирландии.

Естественное, на подобное предложение Лондон никак не мог пойти. Блеф зашел слишком далеко, и в итоге в сентябре 1975 года ИРА возвращается к вооруженной кампании, взорвав 22 бомбы на территории Северной Ирландии. Вынудили боевиков вернуться к террору нестабильные «брожения» внутри группировки: молодые и радикальные члены ИРА были против любых сношений с Британией до тех пор, пока английские войска занимают Белфаст и Дерри. По мысли радикального крыла, прекращение огня станет полной катастрофой для ИРА, которая нанесет группировке непоправимый ущерб.

К 1975 году общество по обе стороны противостояния в Северной Ирландии устало от бесконечного кровопролития- как со стороны «временной» ИРА, так и со стороны бриатнских властей и связанных с ними лоялистских формирований Ольстера. Понимая, что одной только силы оружия недостаточно, чтобы выгнать Британию с острова, командование ИРА занимается разработкой новой генеральной стратегии, которая станет известна, как «Долгая война» (A Long War). Именно этой стратегии будут придерживаться силы «временной» ИРА и ее ответвлений весь последующий период времени.

Методичка «Зеленая книга» (The Green Book), используемая ИРА для наставления молодых волонтеров, так описывает стратегию «Долгой войны»:

Вести «войну на истощение» против британской армии – чтобы вызвать как можно больше жертв и смертей среди военных и тем самым добиться общественного резонанса. Продолжать террористическую кампанию, направленную на нанесение максимального материального ущерба – чтобы сделать пребывание британских войск на острове невыгодным. Шесть графств Ольстера должны быть максимально неподконтрольны британским войскам, кроме тех мест, где введено прямое колониальное военное правление. Войну против Британии нужно поддерживать. Также необходимо добиваться поддержки целей ИРА в мире - через национальные и международные пропагандистские кампании. Не щадить коллаборационистов, провокаторов и информаторов, которыеобнаруживаются в ряда ИРА.

Кроме того, общий характер стратегии предусматривал большее политическое давление на Британию – через активность партии «Шинн Фейн». Тогда же провозглашается, что партия и группировка являются двумя концами одной цепи вокруг Северной Ирландии:

«И «Шинн Фейн», и ИРА играют свои роли в войне за национальное освобождение. «Ирландская республиканская армия» ведет вооруженную кампанию, «Шинн Фейн» же поддерживает пропагандистскую войну и является общественным и политическим голосом движения», - говорилось в одном из документов республиканцев.

Что же касается террористической активности ИРА, то провозглашение «долгой войны» изменило характер действий боевиков. Новая стратегия предполагала длительный и растянутый по времени процесс – что контрастировало с практикой перманентного и ежедневного террора 1972-1975 гг. В этот период времени ИРА отходит от крупных серий терактов в пользу большего количества нападений на сотрудников сил безопасности в Ольстере и в Великобритании. Кроме того, новые теракты использовались для пропагандистских целей – информационное крыло группировки объясняло происходящие нападения как «неприятие националистическим сообществом британского правления в Ирландии».

Так, например, 27 августа 1979 года Бригада Южной Армы ИРА устроила засаду на конвой британской армии, взорвав два заминированных автомобиля в замке Нэрроу Уотер возле североирландского Уорренпойнта. Первая бомба была нацелена на сам конвой, а вторая - на приближающееся подкрепление. Засада в Уорренпойнте стала самой кровавой атакой на британскую армию во время Смуты: в результате взрыва и последовавшей перестрелки были убиты 18 британских солдат, более 20 были ранены. В свою очередь, пропагандисты ИРА использовали этот инцидент в своей информационной кампании: засада в Уорренпойнте описывалась боевиками как «возмездие за Кровавое воскресенье 1972 года».

Кроме того, для привлечения внимания к своим целям в Европе, боевики ИРА развернули так называемую «европейскую кампанию», которая заключалась в проведении терактов на территории континентальной Европы:

22 марта 1979 года в Гааге боевики расстреляли машину посла Великобритании в Нидерландах Ричарда Сайкса – погибли сам дипломат, его шофер и один сотрудник посольства.

25 июня 1979 года в бельгийском Монсе был взорван мост, по которому должен был передвигаться кортеж Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Александра Хейга. Предполагается, что целью теракта был не только сам Хейг, но и присутствовавший с ним неизвестный британский генерал. По данным разведки ФРГ, силы ИРА в этом нападении действовали совместно с «Фракциями Красной Армии» (RAF) - в 1993 году немецкий суд приговорил бывшего члена Королевских ВВС Рольфа Клеменса Вагнера к пожизненному заключению за покушение на Хейга

6 июля 1979 года в бельгийском Антверпене была взорвана бомба в здании британского консульства.

28 августа 1979 года в ходе празднования 1000-летия Брюсселя боевики ИРА привели в действие бомбу на центральной площади Гран-Плас, где должен был выступать ансамбль британской армии. По данным западногерманской разведки, ИРА, возможно, планировала нападение в координации с «Организацией освобождения Палестины» (ООП).

Некоторые нападения и теракты той поры были лишь опосредованно связаны с ИРА. Так, 5 января 1976 года в районе Кингсмилл в Южной Арме неизвестные боевики остановили микроавтобус с одиннадцатью рабочими- протестантами, которых расстреляли на месте. Ответственность за это взяла на себя группа, называющая себя «Республиканскими силами действия Южной Армы», а официальные представители ИРА и «Шинн Фейн» опровергли свою причастность к этому инциденту. Впоследствии британская полиция пришла к выводу, что атаку совершили отряды ИРА, которые не входили в состав оперативного командования Южной Армы и действовали сами по себе.

Однако самым громким терактом ИРА этого периода (в тот же день, когда атаковали конвой в Уорренпойнте и за день до взрывов в Брюсселе) стала атака на единственного представителя королевской семьи, до которого террористы могли дотянуться – и который уж никак не мог повлиять на ситуацию в Северной Ирландии.

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Из всех родственников Ее Величества, дядя супруга Елизаветы II, адмирал Луис Френсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, наименее всего был связан с Северной Ирландией. В августе 1943 года Маунтбеттен стал верховным главнокомандующим союзников в Юго-Восточной Азии и руководил освобождением Бирмы и Сингапура от японской армии. В 1947 году Маунтбеттен был назначен вице-королем Индии и курировал раздел Британской Индии на Индию и Пакистан. Затем он был первым генерал-губернатором Индии до июня 1948 года, продолжал военную карьеру уже в Средиземном море, после выхода в отставку был губернатором острова Уайт и даже посещал Советский Союз в качестве личного представителя королевы на Параде Победы 1975 года.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, ИРА выбрало лорда Маунтбеттена в качестве единственной возможной сакральной жертвы просто потому, что бывший вице-король Индии обычно отдыхал в замке Классибон в графстве Слайго на северо-западе Ирландии – всего в 19 км от границы с североирландским графством Фермана. В 1978 году ИРА якобы пыталась застрелить Маунтбеттена, когда он находился на борту своей лодки, но плохая погода помешала снайперу сделать выстрел. Новое покушение боевики запланировали на 1979 год.

27 августа 1979 года Маунтбеттен отправился на рыбалку на своей яхте Shadow V, пришвартованной в гавани рыбацкой деревни Маллахмор. Ночью перед выходом яхты в море бомбист ИРА Томас Макмахон пробрался на неохраняемую лодку и установил на борту радиоуправляемую бомбу весом 23 кг. После того, как лорд и сопровождающие отчалили, в нескольких сотнях ярдов от берега бомба взорвалась, полностью уничтожив яхту. Вместе с Маунтбеттеном, скончавшимся от полученных травм, в результате взрыва погибли его внук Николас Нэтчбулл и юнга Пол Максвелл. На следующий день от полученных травм скончалась родственница лорда, Дорин Джеральдин Нэтчбулл, баронесса Брабурн.

После взрыва было опубликовано коммюнике ИРА, в котором группировка взяла на себя ответственность за убийство последнего вице-короля Индии:

«Эта операция - один из способов привлечь внимание англичан к продолжающейся оккупации нашей страны... Смерть Маунтбеттена и оказание ему последних почестей резко контрастирует с апатией британского правительства и английского народа, не обращающих внимания на гибель более трехсот британских солдат и ирландских мужчин, женщин и детей в своих застенках».

Шесть недель спустя экс-командир бригады Белфаста Джерри Адамс, который на тот момент занял пост вице-президента партии «Шинн Фейн», заявил, что убийство лорда Маунтбеттена всколыхнуло общественный резонанс в отношении всего конфликта в Северной Ирландии:

«ИРА сообщила четкие причины казни. Я думаю, что прискорбно, что кого-то нужно убивать, но фурор, вызванный смертью Маунтбеттена, показал лицемерное отношение медиа-истеблишмента. Как член Палаты лордов, Маунтбеттен был значимой фигурой как в британской, так и в ирландской политике. ИРА сделала с ним то, что Маунтбеттен всю свою жизнь делал с другими людьми; с его послужным списком, я не думаю, что он мог бы возражать против смерти в явно военной ситуации. Он знал, какая опасность связана с приездом в эту страну. На мой взгляд, ИРА добилась своей цели: люди стали обращать внимание на то, что происходит в Ирландии».

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Пока «Временная» ИРА возобновляла вооруженную кампанию террора, британское правительство не сидело, сложа руки. К 1975 году Лондон представил новую стратегию борьбы с ирландскими террористами. По задумке правительства, вооруженное противостояние в Северной Ирландии нужно было искоренять с помощью трех методов:

- Ольстеризация - усиление роли и увеличение сил Королевской полиции Ольстера (RUC) и Ольстерского полка обороны (UDR) с целью сдержать конфликт внутри Северной Ирландии и уменьшить количество британских солдат на бунтующей территории;

- Нормализация – прекращение преследования ирландских республиканцев (как мирных активистов, так и боевиков ИРА) без суда и следствия;

- Криминализация – представление боевиков ИРА в прессе и в общественных дискуссиях как «криминальных элементов», а не как «повстанческого движения». Подобная пропаганда была необходима Лондону для формирования общественного мнения в отношении боевиков ИРА, у которых оказалось немало симпатизирующих как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами.

Одним из следствий «трех методов» британской короны стала отмена «особого статуса» для заключенных в период Смуты ирландских активистов и террористов. Согласно решению госсекретаря по делам Северной Ирландии Уильяма Уайтлоу по итогам переговоров с ИРА, с 1972 года арестантам предоставлялся статус политзаключенных, который предоставлял им некоторые привилегии – такие, как отказ от тюремной робы, освобождение от трудовых повинностей и другие. Однако в январе 1975 года правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и подрывной деятельностью в Северной Ирландии в «контексте гражданских свобод и прав человека», рекомендовала прекратить предоставление «особого статуса», уравняв тем самым всех задержанных по подозрению в связях с ИРА с остальными заключенными.

Результатом действий британского правительства стали бунты заключенных ИРА и других ирландских движений. В сентябре 1976 года заключенный ИРА Киран Ньюджент начал массовую акцию протеста в тюрьме Мэйз в Северной Ирландии (в 9 милях от Белфаста, известна также как «Блок H» или «Лонг-Кэш»), когда сотни заключенных отказались носить тюремную робу и надевали вместо нее постельное белье. «Одеяльный протест» ни к чему не привел, и заключенные перешли к так называемому «грязному» протесту — разламывали мебель, отказывались принимать водные процедуры, и измазывали стены собственными экскрементами. В этот период к «грязному» протесту в тюрьме Мэйз присоединяются заключенные женской тюрьмы в Арме, которые измазывали стены своих камер менструальной кровью.

Федеральное агентство новостей /

Когда и это не помогло, а требования арестантов отвергли даже в Европейской комиссии по правам человека, заключенные перешли к последнему методу воздействия – голодовке.

1 марта 1981 года, в годовщину решения об отмене «особого статуса», голодовку в тюрьме Мэйз начал 25-летний волонтер Ирландской республиканской армии Роберт «Бобби» Сэндс. К тому моменту арестант уже был один раз осужден за членство в ИРА, был заподозрен в участии во взрыве на мебельной фабрике Balmoral Furniture Company в североирландском Данмерри, после чего отправлен за решетку во второй раз – на 14 лет.

Голодающий Сэндс выдвину пять основных требований:

- право не носить тюремную форму;

- право не делать тюремную работу;

- право на свободу связи с другими заключёнными, а также на организацию образовательных и развлекательных мероприятий;

- право на один визит, одно письмо и одну посылку каждую неделю;

- право на подачу апелляции и возможное помилование.

Следом за Бобби Сэндсом, голодовку начали и другие заключенные «Блока Н»: согласно приведенной статистике, к концу 1981 года через эту меру воздействия на пенитенциарную систему Великобритании прошли как минимум 23 узника. Еще больше поднять проблему «ирландской голодовки» удалось после того, как Бобби Сэндс был избран (несмотря на тюремный срок) в парламент Великобритании от североирландского района Фермана и Южный Тирон.

Несмотря на давление, британское правительство в лице Маргарет Тэтчер отказалось идти на уступки арестантам. Кроме того, английское общество и влиятельные лица королевства требовали возмездия за убийство лорда Маунтбеттена. В результате, после 66 дней голодовки, 5 мая 1981 года Бобби Сэндс умер от истощения в тюремном госпитале. Следом за ним умерли еще 9 голодавших заключенных – как членов ИРА, так и сторонников других ирландских ирредентистских движений.

Федеральное агентство новостей /

Последствия «ирландской голодовки» 1981 года сильно ударили по всему Соединенному Королевству. Известие о смерти Сэндса вызвало погромы в Северной Ирландии, в результате которых на севере Белфаста погибло двое гражданских. Похороны Сэндса 7 мая вылились в многотысячный митинг, на котором сыпались проклятья в адрес Тэтчер и британского правительства. Голодовка привела к радикализации ирландских националистов и электоральному успеху партии «Шинн Фейн» - как в Ирландии, так и в Северной Ирландии.

А Маргарет Тэтчер на ближайшее десятилетие станет «целью номер один» для боевиков «временной» ИРА.

О том, как боевики ИРА охотились на «Железную леди», к чему привела «долгая война» и чем закончилась Смута в Северной Ирландии, расскажем в третьей части статьи.