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Волгоградец погиб под колесами иномарки на неосвещенной трассе в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price
Происшествия

Волгоградец погиб под колесами иномарки на неосвещенной трассе в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло на автомобильной дороге Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. В результате происшествия погиб 57-летний житель Волгоградской области.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Смертельное ДТП произошло на автомобильной дороге Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. В результате происшествия погиб 57-летний житель Волгоградской области.

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Водитель легкового автомобиля Mazda, направлявшийся от Новоприозерского шоссе, поздно заметил пешехода и не смог избежать столкновения.

Волгоградец скончался на месте происшествия от полученных травм. За рулем иномарки находился 46-летний врач-стоматолог. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автобус сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, на улице Большая Никитская в центре Москвы, сообщал сайт 360tv.ru.

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