Волгоградец погиб под колесами иномарки на неосвещенной трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 апреля. Смертельное ДТП произошло на автомобильной дороге Песочное — Киссолово во Всеволожском районе. В результате происшествия погиб 57-летний житель Волгоградской области.

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Водитель легкового автомобиля Mazda, направлявшийся от Новоприозерского шоссе, поздно заметил пешехода и не смог избежать столкновения.

Волгоградец скончался на месте происшествия от полученных травм. За рулем иномарки находился 46-летний врач-стоматолог. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автобус сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, на улице Большая Никитская в центре Москвы, сообщал сайт 360tv.ru.