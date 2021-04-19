Аналитики NI назвали два главных преимущества российского «Винтореза»

Вашингтон, 19 апреля. Разработанная еще в 80-х годах прошлого века российская винтовка «Винторез» остается грозным и мощным оружием, от пуль которого не защитит даже бронежилет.

Об этом пишет авторитетное американское издание The National Interest, пересказ ключевых тезисов публикации приводит «Российская газета». Авторы материала обращают внимание на факт длительного использования винтовки «Винторез» российскими службами безопасности и различными спецподразделениями Вооруженных сил РФ, вопреки наличию куда более современных образцов огнестрельного оружия.

Аналитики NI отмечают, что советским конструкторам удалось создать винтовку с оптимальным сочетанием бронебойности и бесшумности, что делает «Винторез» незаменимым при действиях во вражеском тылу и позволяет гарантированно уничтожать живую силу противника на дистанции до 400 метров. Широкая линейка различных боеприпасов этой винтовки содержит патрон со стальным сердечником, легко пробивающий бронежилеты второго и третьего классов защиты, предупреждают эксперты The National Interest.

Ранее сообщалось о большом вкладе снайперов Красной армии в победу над фашизмом.