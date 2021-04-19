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Трех новорожденных в Югре удалось спасти благодаря санавиации
pixabay.com  /  PD
Общество

Трех новорожденных в Югре удалось спасти благодаря санавиации

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 10:31
Врачи нижневартовской детской больницы провели уникальные операции трем новорожденным, доставленным санавиацией из отдаленных населенных пунктов.

Нижневартовск, 19 апреля. Врачи нижневартовской детской больницы провели уникальные операции трем новорожденным, доставленным санавиацией из отдаленных населенных пунктов.

Младенцам нет и месяца: двоих уже перевели в палату к мамам, третий еще находится в реанимации с хорошим прогнозом. Одну девочку прооперировали на третий день после рождения: у нее обнаружили гигантскую кисту яичника еще в утробе. Операция прошла успешно — девочке сохранили яичник, рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

Вторая малышка поступила с диагнозом «незаращение пупочного канатика», такую операции врачи клиники делают три-четыре раза в год. Но в родной деревне ребенку не смогли бы оказать помощь, поэтому приняли решение вертолетом доставить девочку в областную больницу. Слаженная работа медиков и сотрудников санитарной авиации помогла спасти жизнь трем младенцам, несмотря на опасности транспортировки.

Введение дополнительного отпуска для отцов новорожденных детей не поддержали в кабинете министров России. Законопроект нечетко определяет правовые основы нового вида отпуска, говорится в отрицательном заключении кабмина. Это может привести к сложностям в правоприменительной практике.

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