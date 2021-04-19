Трех новорожденных в Югре удалось спасти благодаря санавиации

Нижневартовск, 19 апреля. Врачи нижневартовской детской больницы провели уникальные операции трем новорожденным, доставленным санавиацией из отдаленных населенных пунктов.

Младенцам нет и месяца: двоих уже перевели в палату к мамам, третий еще находится в реанимации с хорошим прогнозом. Одну девочку прооперировали на третий день после рождения: у нее обнаружили гигантскую кисту яичника еще в утробе. Операция прошла успешно — девочке сохранили яичник, рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

Вторая малышка поступила с диагнозом «незаращение пупочного канатика», такую операции врачи клиники делают три-четыре раза в год. Но в родной деревне ребенку не смогли бы оказать помощь, поэтому приняли решение вертолетом доставить девочку в областную больницу. Слаженная работа медиков и сотрудников санитарной авиации помогла спасти жизнь трем младенцам, несмотря на опасности транспортировки.

Введение дополнительного отпуска для отцов новорожденных детей не поддержали в кабинете министров России. Законопроект нечетко определяет правовые основы нового вида отпуска, говорится в отрицательном заключении кабмина. Это может привести к сложностям в правоприменительной практике.