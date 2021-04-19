В Сети показали видео экстренной посадки самолета 1945 года на пляж во Флориде

Таллахасси, 19 апреля. Палубный торпедоносец времен Второй Мировой войны Grumman TBM-3U Avenger совершил экстренную посадку на пляж Коко-Бич в штате Флорида.

Как отмечается в СМИ, бомбардировщик 1945 года выпуска участвовал в авиашоу. Avenger принадлежит флоридской компании Valiant Art Command. Он был возвращен в летное состояние в 2020 году после 18 лет реставрации.

Однако из-за технических проблем самолет вынужден был сесть на воду прямо на пляже в нескольких метрах от купающихся. Очевидец экстренного происшествия снял посадку самолета на видео и разместил в Сети.

По имеющейся информации, летчик смог благополучно приводниться, никто из отдыхающих на пляже не пострадал.

Стоит отметить, что в этом году в Индии проходило крупнейшее авиатехническое мероприятие — Aero India 2021, участниками которого традиционно становятся ведущие страны мира.