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Тело пожилого мужчины с пробитой головой обнаружили во дворе частного дома под Саратовом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Тело пожилого мужчины с пробитой головой обнаружили во дворе частного дома под Саратовом

Жители города нашли мертвого мужчину в Ершовском районе Саратовской области. Прибывшие на место происшествия криминалисты зафиксировали на теле многочисленные повреждения.

Саратов, 19 апреля. Жители города нашли мертвого мужчину в Ершовском районе Саратовской области. Прибывшие на место происшествия криминалисты зафиксировали на теле многочисленные повреждения.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пенсионера в селе Черная Падина, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Его труп нашли во дворе частного дома.

На голове погибшего при осмотре были обнаружены травмы, что может означать насильственный характер смерти. В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия, а также ведут поиск возможных нападавших.

Ранее ФАН писал о трупе мужчины с расческой и фонариком, который нашли в лесном массиве под Петербургом.

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