Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 апреля 2021 года.
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на востоке Ливии. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 30 километрах от города Бенгази на глубине в 10 км. Магнитуда составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
Earthquake strikes near Suluq east of #Libya https://t.co/P9ALUnUwmL— The Libya Observer (@Lyobserver) April 18, 2021
Ситуация с безопасностью в городе Сабха ухудшается. С начала священного месяца Рамадан на территории населенного пункта произошло более 20 случаев вооруженных ограблений.
Security situation deteriorating in #Sebha.— Fezzan Libya Org (@FezzanLibyaOrg) April 17, 2021
Since the beginning of Ramadan there has been over 20 incidents of armed robbery in #Sebha.
Политика
Пресс-секретарь переходного Правительства национального единства Мухаммед Хаммуд анонсировал визит премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы в Бенгази.
Политик посетит заседание Совета министров страны в начале следующей недели.
حمودة: الدبيبة سيقوم بزيارة مدينة بنغازي لعقد اجتماع لمجلس الوزراء. #ليبيا #المرصد https://t.co/INHZJFsveu— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 18, 2021
Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что присутствие иностранных наемников и турецкого контингента в Триполи мешает объединению военных институтов страны.
المحجوب: لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتوحد دون الانتهاء من قضية خروج المرتزقة من البلاد. #ليبيا #المرصد https://t.co/IyyYso51ZO— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 18, 2021
Высшая национальная избирательная комиссия Ливии планирует начать регистрацию кандидатов в Палату представителей и на пост президента страны в июне 2021 года.
يونيو موعد محتمل لبدء تسجيل الناخبين— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 18, 2021
https://t.co/tixTOqQgqU#ليبيا pic.twitter.com/zQxsTNgQ9v
Посол Ливии в США Вафа Бугайгис призвала Вашингтон более эффективно участвовать в мирном процессе североафриканского государства.
Она посоветовала Соединенным Штатам увеличить дипломатическое присутствие в стране и вновь открыть посольство в Триполи.
Bugaighis calls the US to reopen embassy in #Libya https://t.co/1fLbPh9pvI— The Libya Observer (@Lyobserver) April 18, 2021
Правительство Боснии и Герцеговины возобновит работу посольства в Триполи. Ливийцы смогут подать документы на получение туристической визы уже с понедельника, 19 апреля.
إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بطرابلس— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 18, 2021
https://t.co/hSvBe3Tess#ليبيا pic.twitter.com/kS2DBWzdSV
Экономика
Нефтяная компания Waha Oil объявила о завершении работ по техническому обслуживанию завода по производству азота и кислорода на месторождении «Голиаф» после более чем полутора лет простоя.
عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل #جالو للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف#الوسط #WTV https://t.co/Lcu9pGHAab— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 18, 2021
Глава Министерства нефти и газа Ливии Мухаммед Аун рассказал о планах ведомства увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки и газа до 4 млрд кубометров в день к 2025 году.
Для этого необходимо потратить около 12 миллиардов динар на развитие инфраструктуры.
وزير النفط: نهدف لتجاوز مليوني برميل يوميا— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 18, 2021
https://t.co/F1RY5NXAgK#اقتصاد #ليبيا pic.twitter.com/wMPfRpvlJw
Президент Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла принял посла Франции в Ливии Беатрис Дюхелен в штаб-квартире ННК в Триполи.
Одной из главных тем переговоров стало развитие сотрудничества с французскими компаниями, работающими в сфере нефти и энергетики.
مباحثات لتعزيز التعاون بين مؤسسة النفط وفرنسا https://t.co/swdQX9m9VR— بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) April 18, 2021
Министр экономики и торговли Мухаммед аль-Хувейдж встретился с директором национальной программы для малого и среднего бизнеса.
Стороны обсудили реализацию проекта, направленного на помощь индивидуальным предпринимателям и небольшим производствам в 2021 году.
الحويج يتابع سير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة https://t.co/nNyUjZbhqQ #بوابة_إفريقيا_الإخبارية #إقتصاد— بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) April 18, 2021
Общество
Строительная компания приступила к реконструкции морского порта в Бенгази. Муниципалитет города заключил контракт на демонтаж главных ворот и ветхих стен на территории морской гавани. Вместо них специалисты установят современные оградительные сооружения и систему видеонаблюдения.
الشروع في إعادة بناء واجهة ميناء #بنغازي البحري (صور)#الوسط #WTV https://t.co/7Eq0UYZT8W— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 18, 2021
Муниципалитеты Злитен, Мисурата и ряд других регионов получили вакцину против коронавирусной инфекции и приступили к реализации программы национальной вакцинации граждан.
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس #كورونا في بلدية #زليتن. pic.twitter.com/e09rH8d0X6— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) April 18, 2021
Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба посетил церемонию вручения дипломов выпускникам Высшего учебного заведения Министерства внутренних дел в Триполи.
His Excellency the President of the National Unity Government, Eng. Abdul Hamid Al-Dabaiba, participates in the graduation ceremony for the employees of the Higher Institute for Training at the Ministry of Interior— مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) April 19, 2021
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