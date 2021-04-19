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Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 18 апреля 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии.

 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 апреля 2021 года.

Происшествия

Мощное землетрясение произошло на востоке Ливии. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 30 километрах от города Бенгази на глубине в 10 км. Магнитуда составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Ситуация с безопасностью в городе Сабха ухудшается. С начала священного месяца Рамадан на территории населенного пункта произошло более 20 случаев вооруженных ограблений.

Политика

Пресс-секретарь переходного Правительства национального единства Мухаммед Хаммуд анонсировал визит премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы в Бенгази.

Политик посетит заседание Совета министров страны в начале следующей недели.

Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что присутствие иностранных наемников и турецкого контингента в Триполи мешает объединению военных институтов страны.

Высшая национальная избирательная комиссия Ливии планирует начать регистрацию кандидатов в Палату представителей и на пост президента страны в июне 2021 года.

Посол Ливии в США Вафа Бугайгис призвала Вашингтон более эффективно участвовать в мирном процессе североафриканского государства.

Она посоветовала Соединенным Штатам увеличить дипломатическое присутствие в стране и вновь открыть посольство в Триполи.

Правительство Боснии и Герцеговины возобновит работу посольства в Триполи. Ливийцы смогут подать документы на получение туристической визы уже с понедельника, 19 апреля.

Экономика

Нефтяная компания Waha Oil объявила о завершении работ по техническому обслуживанию завода по производству азота и кислорода на месторождении «Голиаф» после более чем полутора лет простоя.

Глава Министерства нефти и газа Ливии Мухаммед Аун рассказал о планах ведомства увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки и газа до 4 млрд кубометров в день к 2025 году.

Для этого необходимо потратить около 12 миллиардов динар на развитие инфраструктуры.

Президент Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла принял посла Франции в Ливии Беатрис Дюхелен в штаб-квартире ННК в Триполи.

Одной из главных тем переговоров стало развитие сотрудничества с французскими компаниями, работающими в сфере нефти и энергетики.

Министр экономики и торговли Мухаммед аль-Хувейдж встретился с директором национальной программы для малого и среднего бизнеса.

Стороны обсудили реализацию проекта, направленного на помощь индивидуальным предпринимателям и небольшим производствам в 2021 году.

Общество

Строительная компания приступила к реконструкции морского порта в Бенгази. Муниципалитет города заключил контракт на демонтаж главных ворот и ветхих стен на территории морской гавани. Вместо них специалисты установят современные оградительные сооружения и систему видеонаблюдения.

Муниципалитеты Злитен, Мисурата и ряд других регионов получили вакцину против коронавирусной инфекции и приступили к реализации программы национальной вакцинации граждан.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба посетил церемонию вручения дипломов выпускникам Высшего учебного заведения Министерства внутренних дел в Триполи.

ливия дайджест
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