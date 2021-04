Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 апреля 2021 года.

Происшествия

Мощное землетрясение произошло на востоке Ливии. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 30 километрах от города Бенгази на глубине в 10 км. Магнитуда составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Earthquake strikes near Suluq east of #Libya https://t.co/P9ALUnUwmL — The Libya Observer (@Lyobserver) April 18, 2021

Ситуация с безопасностью в городе Сабха ухудшается. С начала священного месяца Рамадан на территории населенного пункта произошло более 20 случаев вооруженных ограблений.

Security situation deteriorating in #Sebha.



Since the beginning of Ramadan there has been over 20 incidents of armed robbery in #Sebha. — Fezzan Libya Org (@FezzanLibyaOrg) April 17, 2021

Политика

Пресс-секретарь переходного Правительства национального единства Мухаммед Хаммуд анонсировал визит премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы в Бенгази.

Политик посетит заседание Совета министров страны в начале следующей недели.

حمودة: الدبيبة سيقوم بزيارة مدينة بنغازي لعقد اجتماع لمجلس الوزراء. #ليبيا #المرصد https://t.co/INHZJFsveu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 18, 2021

Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что присутствие иностранных наемников и турецкого контингента в Триполи мешает объединению военных институтов страны.

المحجوب: لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتوحد دون الانتهاء من قضية خروج المرتزقة من البلاد. #ليبيا #المرصد https://t.co/IyyYso51ZO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 18, 2021

Высшая национальная избирательная комиссия Ливии планирует начать регистрацию кандидатов в Палату представителей и на пост президента страны в июне 2021 года.

Посол Ливии в США Вафа Бугайгис призвала Вашингтон более эффективно участвовать в мирном процессе североафриканского государства.

Она посоветовала Соединенным Штатам увеличить дипломатическое присутствие в стране и вновь открыть посольство в Триполи.

Bugaighis calls the US to reopen embassy in #Libya https://t.co/1fLbPh9pvI — The Libya Observer (@Lyobserver) April 18, 2021

Правительство Боснии и Герцеговины возобновит работу посольства в Триполи. Ливийцы смогут подать документы на получение туристической визы уже с понедельника, 19 апреля.

Экономика

Нефтяная компания Waha Oil объявила о завершении работ по техническому обслуживанию завода по производству азота и кислорода на месторождении «Голиаф» после более чем полутора лет простоя.

عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل #جالو للخدمة بعد توقفه لأكثر من عام ونصف#الوسط #WTV https://t.co/Lcu9pGHAab — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 18, 2021

Глава Министерства нефти и газа Ливии Мухаммед Аун рассказал о планах ведомства увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки и газа до 4 млрд кубометров в день к 2025 году.

Для этого необходимо потратить около 12 миллиардов динар на развитие инфраструктуры.

Президент Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла принял посла Франции в Ливии Беатрис Дюхелен в штаб-квартире ННК в Триполи.

Одной из главных тем переговоров стало развитие сотрудничества с французскими компаниями, работающими в сфере нефти и энергетики.

مباحثات لتعزيز التعاون بين مؤسسة النفط وفرنسا https://t.co/swdQX9m9VR — بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) April 18, 2021

Министр экономики и торговли Мухаммед аль-Хувейдж встретился с директором национальной программы для малого и среднего бизнеса.



Стороны обсудили реализацию проекта, направленного на помощь индивидуальным предпринимателям и небольшим производствам в 2021 году.

الحويج يتابع سير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة https://t.co/nNyUjZbhqQ #بوابة_إفريقيا_الإخبارية #إقتصاد — بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) April 18, 2021

Общество

Строительная компания приступила к реконструкции морского порта в Бенгази. Муниципалитет города заключил контракт на демонтаж главных ворот и ветхих стен на территории морской гавани. Вместо них специалисты установят современные оградительные сооружения и систему видеонаблюдения.

Муниципалитеты Злитен, Мисурата и ряд других регионов получили вакцину против коронавирусной инфекции и приступили к реализации программы национальной вакцинации граждан.

انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس #كورونا في بلدية #زليتن. pic.twitter.com/e09rH8d0X6 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) April 18, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба посетил церемонию вручения дипломов выпускникам Высшего учебного заведения Министерства внутренних дел в Триполи.