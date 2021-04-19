Британский парикмахер дал совет по сохранению цвета волос после окрашивания

Лондон, 19 апреля. Соблюдение простых рекомендаций позволит надолго сохранить цвет и здоровье волос после окрашивания, подсказал парикмахер из Великобритании Роб Члапка.

Состояние волос и сохранение их цвета во многом завит от применяемого шампуня. Неподходящие средства по уходу способствуют очень быстрому вымыванию красящего пигмента из шевелюры, обратил внимание владелец салона красоты Barber Below.

«Шампунь — агрессивное очищающее средство, которое не только вымывает краску из волос, но также удаляет полезные для кожи масла, из-за чего волосы выглядят сухими», — пояснил Члапка.

Шампуни без добавления сульфатов, консервантов и искусственных ароматизаторов лучше всего подходят для постоянного ухода за волосами. Такие моющие средства деликатно очищают шевелюру и кожу головы, при этом не приносят вреда. Кроме того, Члапка посоветовал не мыть голову в течение 72 часов после окрашивания, чтобы чешуйки волоса успели закрыться и лучше сохранить красящий пигмент.

Прически с начесом считаются самыми вредными для здоровья шевелюры, заявил врач-трихолог Георгий Абрамов. Такое воздействие портит защитный слой вокруг волоска. Расчески и аксессуары с гладкой поверхностью помогут сохранить внешний вид волос.