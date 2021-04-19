Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Происшествия
Случайный свидетель спас в Петербурге жертву узбекской банды
11:02
Общество
Хакерское вмешательство повлияло на доступ к сайтам по всему миру
11:02
Политика
Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы
11:00
Общество
Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре
10:59
Общество
Фигурант по делу Ефремова не признал себя виновным в суде в даче ложных показаний
10:59
Экономика
Индекс Московской биржи достиг рекордной отметки
10:59
Политика
Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с высылкой дипломатов РФ из Чехии
10:57
Происшествия
Локомотив протаранил легковушку на ж/д переезде в Свердловской области
10:52
Политика
Депутат Кравченко предложил упразднить должность президента Эстонии
10:51
Шоу-бизнес
Азизе припомнили истерику на «Маске» после ухода Носорога
10:50
Политика
Политолог назвал причины нежелания украинцев воевать в Донбассе
10:49
Происшествия
Водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем
10:49
Весь мир
Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля
10:47
Общество
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
10:46
Политика
Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей
10:46
Политика
Боррель констатировал нарастание напряженности в отношениях России и Евросоюза
10:45
Спорт
Встретили как героев: сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии
10:43
Происшествия
Полицейский рейд по барам Петербурга закончился задержанием более 70 человек
10:42
Спорт
РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги
10:40
Общество
Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве
Все новости
Британский парикмахер дал совет по сохранению цвета волос после окрашивания
pixabay.com  /  Mabel Amber
Общество

Британский парикмахер дал совет по сохранению цвета волос после окрашивания

Соблюдение простых рекомендаций позволит надолго сохранить цвет и здоровье волос после окрашивания, подсказал парикмахер из Великобритании Роб Члапка.

Лондон, 19 апреля. Соблюдение простых рекомендаций позволит надолго сохранить цвет и здоровье волос после окрашивания, подсказал парикмахер из Великобритании Роб Члапка.

Состояние волос и сохранение их цвета во многом завит от применяемого шампуня. Неподходящие средства по уходу способствуют очень быстрому вымыванию красящего пигмента из шевелюры, обратил внимание владелец салона красоты Barber Below.

«Шампунь — агрессивное очищающее средство, которое не только вымывает краску из волос, но также удаляет полезные для кожи масла, из-за чего волосы выглядят сухими», — пояснил Члапка.

Шампуни без добавления сульфатов, консервантов и искусственных ароматизаторов лучше всего подходят для постоянного ухода за волосами. Такие моющие средства деликатно очищают шевелюру и кожу головы, при этом не приносят вреда. Кроме того, Члапка посоветовал не мыть голову в течение 72 часов после окрашивания, чтобы чешуйки волоса успели закрыться и лучше сохранить красящий пигмент.

Прически с начесом считаются самыми вредными для здоровья шевелюры, заявил врач-трихолог Георгий Абрамов. Такое воздействие портит защитный слой вокруг волоска. Расчески и аксессуары с гладкой поверхностью помогут сохранить внешний вид волос.

парикмахер советы цвет волос окрашивание
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Общество / Британский парикмахер дал совет по сохранению цвета волос после окрашивания
Рейтинг@Mail.ru