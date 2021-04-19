Расстроенные уходом Носорога зрители «Маски» атакуют Киркорова в соцсети

Москва, 19 апреля. В первом полуфинале «Маски» судьи разоблачили Носорога. Зрители недовольны решением жюри, ведь этот персонаж был самым сильным участником проекта.

В очередном выпуске второго сезона в номинацию попали Носорог, Лама и Заяц. Последнего спасли зрители проекта: за него отдали свои голоса 45% присутствовавших в студии. На плечи судей лег очень тяжелый выбор, однако они все-таки решили рассекретить Носорога. В костюме скрывался участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Многие зрители были расстроены таким поворотом событий, ведь Носорог является одним из самых сильных и голосистых участников проекта. Поп-король Филипп Киркоров, который стал членом жюри во втором сезоне, объяснил, что ближе к финалу им все сложнее выбирать номинантов навылет.

«Стали все — роднюшки. Каждую неделю проводим с ними. Носорог, ты покорил страну. Кирилл Туриченко, ты покорил мое сердце! Слишком талантлив, слишком ярок. У тебя открыты все дороги. Дерзай!» — обратился Киркоров к выбывшему артисту.

Однако в комментариях под постом Киркорова буквально атаковали расстроенные зрители «Маски». Они считают, что судьи в очередной раз голосовали необъективно и выгнали сильного персонажа.

«Нечестно голосовали. Надо было Неваляшку выгонять, он из всех самый слабый!»; «Это было максимально несправедливо! Я плакала! Носорог должен был остаться!»; «Блин, верните Кирилла!» — пишут недовольные фанаты проекта.

После разоблачения Туриченко обратился с эмоциональной речью к зрителям и судьям. По его словам, оказаться в таком потрясающем шоу было огромной радостью. В этот момент артист прервался, стал тереть глаза, а потом и вовсе расплакался.