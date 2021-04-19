Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Происшествия
Случайный свидетель спас в Петербурге жертву узбекской банды
11:02
Общество
Хакерское вмешательство повлияло на доступ к сайтам по всему миру
11:02
Политика
Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы
11:00
Общество
Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре
10:59
Общество
Фигурант по делу Ефремова не признал себя виновным в суде в даче ложных показаний
10:59
Экономика
Индекс Московской биржи достиг рекордной отметки
10:59
Политика
Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с высылкой дипломатов РФ из Чехии
10:57
Происшествия
Локомотив протаранил легковушку на ж/д переезде в Свердловской области
10:52
Политика
Депутат Кравченко предложил упразднить должность президента Эстонии
10:51
Шоу-бизнес
Азизе припомнили истерику на «Маске» после ухода Носорога
10:50
Политика
Политолог назвал причины нежелания украинцев воевать в Донбассе
10:49
Происшествия
Водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем
10:49
Весь мир
Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля
10:47
Общество
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
10:46
Политика
Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей
10:46
Политика
Боррель констатировал нарастание напряженности в отношениях России и Евросоюза
10:45
Спорт
Встретили как героев: сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии
10:43
Происшествия
Полицейский рейд по барам Петербурга закончился задержанием более 70 человек
10:42
Спорт
РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги
10:40
Общество
Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве
Все новости
Недорогой заменитель бензина для россиян «исчезает на глазах»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Экономика

Недорогой заменитель бензина для россиян «исчезает на глазах»

Российские автолюбители перестают считать привлекательным газомоторное топливо, чья популярность достигала пика в 2020 году.

Москва, 19 апреля. Российские автолюбители перестают считать привлекательным газомоторное топливо, чья популярность достигала пика в 2020 году.

В отчетный период потребление ГМТ в России увеличилось на 10%, до 1,1 миллиарда кубометров, при этом использование бензина упало на 5,6%, а дизельного топлива — на 6,7%. Средняя стоимость ГМТ была в 2,5–3 раза ниже бензина, однако ситуация начала меняться.

«Переход на ГМТ исчезает на глазах. <...> В марте газомоторное топливо стало лидером по росту цен среди непродовольственных товаров», — пишет «Взгляд».

По информации Федеральной службы государственной статистики, ГМТ стал дороже на 6,5% месяц к месяцу. Автомобилисты задаются вопросами о наличии выгоды по сравнению с использованием дизеля и задумываются о переходе на бензин.

Бензин в России за неделю подорожал на 5 копеек и достиг средней стоимости в 47,61 рубля за литр. Об этом стало известно из данных Росстата.

автомобили цена топливо бензин водители газомоторное топливо ГМТ
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Недорогой заменитель бензина для россиян «исчезает на глазах»
Рейтинг@Mail.ru