Недорогой заменитель бензина для россиян «исчезает на глазах»

Москва, 19 апреля. Российские автолюбители перестают считать привлекательным газомоторное топливо, чья популярность достигала пика в 2020 году.

В отчетный период потребление ГМТ в России увеличилось на 10%, до 1,1 миллиарда кубометров, при этом использование бензина упало на 5,6%, а дизельного топлива — на 6,7%. Средняя стоимость ГМТ была в 2,5–3 раза ниже бензина, однако ситуация начала меняться.

«Переход на ГМТ исчезает на глазах. <...> В марте газомоторное топливо стало лидером по росту цен среди непродовольственных товаров», — пишет «Взгляд».

По информации Федеральной службы государственной статистики, ГМТ стал дороже на 6,5% месяц к месяцу. Автомобилисты задаются вопросами о наличии выгоды по сравнению с использованием дизеля и задумываются о переходе на бензин.

Бензин в России за неделю подорожал на 5 копеек и достиг средней стоимости в 47,61 рубля за литр. Об этом стало известно из данных Росстата.