Володин призвал глав государств озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена

Москва, 19 апреля. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал лидеров стран и деятелей культуры озаботиться вопросами бывшего спецагента Эдварда Сноудена и журналиста Джулиана Ассанжа.

По словам председателя парламента, американский президент, западные политики и деятели культуры в последнее время стали чаще проявлять обеспокоенность в сфере соблюдения прав человека в России.

«Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», — считает спикер.

youtube.com / TheWikiLeaksChannel

Указанные личности действовали в интересах граждан всего мира. Они обнародовали информацию о противоправной деятельности Запада и выступили на защиту прав человека, напомнил Володин. Если бы Ассанж и Сноуден опубликовали аналогичные материалы про Россию или Китай, то Соединенные Штаты и правозащитные организации сразу же заговорили бы про их судьбу, заключил политик.

Как стало известно ранее, Вячеслав Володин предрек очередные «претензии» США к России.

Спикер парламента также высказался за исключение Украины из Совета Европы, передает НСН.