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Строительство мусорных заводов Ростеха с господдержкой предложили отложить
Инфореактор  /  Егор Провоторов
Экономика

Строительство мусорных заводов Ростеха с господдержкой предложили отложить

Решение о финансировании проекта госкорпорации «Ростех» по строительству новых 25 заводов для сжигания мусора предложили отложить в Минфине РФ.

Москва, 19 апреля. Решение о финансировании проекта госкорпорации «Ростех» по строительству новых 25 заводов для сжигания мусора предложили отложить в Минфине РФ.

Ведомство намерено отложить решение вопроса о господдержке возведения новых предприятий по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО) до момента, когда первые пять подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане будут достроены и выйдут на проектную мощность, пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой.

С 2018 года дочернее предприятие Ростеха — «РТ-Инвест» — занимается строительством пяти мусоросжигательных заводов, общая мощность которых 3,35 млн тонн отходов в год, а стоимость — 180 млрд рублей. В мае прошлого года компания договорилась о возведении еще 25 аналогичных мусорных заводов по всей России. Финансовым партнером выступит ВЭБ, а технологическим — Росатом. Совокупная мощность — 14,6 млн тонн в год, стоимость оценивается в 1,3 трлн рублей.

Госкорпорация «Ростех» ранее начала продвигать отечественную бронетехнику для воздушно-десантных подразделений на мировом рынке.

минфин ростех мусор отходы мусоросжигательный завод
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