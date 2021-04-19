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Определены регионы России с самым высоким уровнем жизни
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская
Экономика

Определены регионы России с самым высоким уровнем жизни

Журналисты выяснили, какие регионы Российской Федерации попали в интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Москва, 19 апреля. Журналисты выяснили, какие регионы Российской Федерации попали в интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Организация основывалась на информации от Федеральной службы государственной статистики, Казначейства России, Министерства финансов и Федеральной налоговой службы (ФНС). Столица ожидаемо заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов страны в прошлом году.

«Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины», — пишут «Известия».

Второе место в рейтинге отошло Тюменской области. Ленинградская область оказалась на третьей строчке благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС. Также в топ-10 оказались ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Москвичи теперь смогут сообщать показания счетчиков воды и тепла через модернизированный портал mos.ru. О достоинствах нововведения ранее рассказывал замглавы Департамента информационных технологий Москвы Максим Алексашкин.

москва рейтинг уровень жизни
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