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Раскол внутри FARC, война с наркотиками, армия арестовала главарей боевиков
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Раскол внутри FARC, война с наркотиками, армия арестовала главарей боевиков

Дайджест событий в Колумбии 12-18 апреля 2021 года.

Предводители FARC обменялись обвинениями в предательстве, колумбийские военные захватили руководство нескольких партизанских группировок, а в городе Медельин криминальные группировки выселили съемщиков с благословения владельцев недвижимости — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где до законов далеко, а до наркокартелей — смертельно близко.

Карта событий в Колумбии
Федеральное агентство новостей  / 

Раскол внутри FARC

Предводители радикальной фракции группировки «Революционный вооруженных силы Колумбии» из так называемого Десятого фронта 17 апреля обвинили в предательстве «старшую» фракцию диссидентских сил FARC, известную как Вторая Маркеталия.

«Мы хотим уточнить, что эти господа финансируют нескольких чиновников правительства Венесуэлы, чтобы они выполняли свою грязную работу, которая способствует их интересам, их личным аппетитам, и несправедливо организовали военные операции, развернутые против Десятого фронта с 21 марта», — заявил в своем видеообращении главарь диссидентов Хентиль Дуарте.

Речь идет о боевых действиях между радикалами FARC и вооруженными силами Венесуэлы за контроль над важным районом близ колумбийско-венесуэльской границы. В ходе пограничной войны армия Боливарианской республики широко применяла тяжелое вооружение, включая авиацию. Ей удалось взять под контроль свой участок границы, однако это привело к бегству в Колумбию около шести тысячи венесуэльцев.

В свою очередь Иван Маркес, главарь Второй Маркеталии, возложил ответственность за приграничный конфликт на США, которые «своими происками» столкнули радикалов FARC и власти Венесуэлы.

Такой диалог идет на фоне заявлений колумбийских военных, которые повторяют, что они готовы к межгосударственному конфликту, откровенно намекая на возможную войну с Венесуэлой. К колумбийской границе перебрасывается военная техника, в пограничном департаменте Гуахира армия уже две недели проводит учения с участием танков и тяжелой техники.

Одновременно с этим идет зачистка наиболее крупных подразделений радикалов FARC в департаментах Колумбии. Так, в городе Эль-Платеадо в департаменте Каука 17 апреля армия вела бои с группой «Карлос Патиньо», принадлежащей к радикалам FARC. В ходе боев погибли 15 человек, в том числе один колумбийский военный.

Аресты главарей

В ходе очередной спецоперации 12 апреля 2021 года в деревне Солано (департамент Антьокия) колумбийская армия захватила главу «Фронта героев и мучеников Анори» — левой партизанской группировки ELN.

«В ходе боевых действий в Антьокии солдатам из седьмой дивизии удалось захватить человека под псевдоним «Гевара», который, по всей видимости, является лидером «Фронта героев и мучеников Анори» (Frente Héroes y Mártires de Anorí) GAO ELN», — сообщило армейское командование в Twitter.

Кроме главаря Фронта был схвачен и глава его службы безопасности. Помимо нападений на полицию и армейские подразделения, их обвиняют в похищении шести человек в муниципалитете Амальфи в 2018 году.

Таким образом, стратегия колумбийского правительства по уничтожению отдельных отрядов ELN, о которой мы писали в предыдущем дайджесте, неплохо работает. На данный момент власти не видят смысла ее менять.

Во время совместной операции армии и полиции 15 апреля 2021 года на одной из ферм деревни Эль-Мачин (департамент Толима) был захвачен Рамон Маурисио Монтаньо — лидер северной комиссии «Фронта Исмаил Рус» радикалов FARC.

Его обвиняют в том, что в августе 2020 года он занимался финансированием структур группы в муниципалитете Ибаге, рэкетируя местных коммерсантов. В феврале 2021 года Монтаньо начал захватывать собственность фермеров муниципалитета, бежавших от столкновений между наркокартелями, радикалами FARC и силовыми органами Колумбии.

Изгнание арендаторов

Обычно преступные группировки насильственно изгоняют жителей сельской местности и отнимают у них землю, на которой затем выращиваю коку. Но в условиях эпидемии COVID-19 бандитам нашлось и другое применение: экстренное выселение арендаторов, задолжавших владельцам квартир .

«В разгар кризиса, вызванного пандемией COVID 19, многие семьи в Медельине переживают и другие трагедии из-за насильственного перемещения; безопасность жителей территорий должна быть гарантирована, а социальные инвестиции должны быть усилены», — написал 13 апреля 2021 года в своем Twitter омбудсмен Медельина Вильям Иеффер Ривас.

По официальным данным за январь-март 2021 года было выселено 530 человек. Большинству арендаторов угрожали убийством. По сравнению с прошлым годом число таких квартиросъемщиков увеличилось в два раза — и это только в одном городе.

Медельин и его пригородные муниципалитеты всегда были проблемным местом в департаменте Антьокия. Вплоть до заключения перемирия в 2016 году между левыми партизанами из FARC и колумбийским правительством, в 2012-2015 годах в регионе ежегодно насчитывалось 44 тысячи внутренне перемещенных лиц. После 2016 года их число резко упало до 10 тысяч человек — и продолжало падать вплоть до начала эпидемии COVID-19.

При этом Медельин является важным центром для местных ОПГ — 43% существующих в Колумбии криминальных группировок действовали в городе и окрестностях. Многие преступные группы были напрямую связаны с бывшими членами ультраправых парамилитарных отрядов или состояли на субподрядах у крупных картелей. Как только из-за экономического кризиса население Колумбии стало беднеть, местные лендлорды прибегли к помощи криминала, чтобы избавиться от должников.

Формально Колумбия — унитарная республика с сильной президентской властью. Однако арендодатели спокойно игнорируют решения центрального правительства страны о запрете выселений арендаторов во время эпидемии COVID-19 .

Война с наркотиками

16 апреля 2021 года колумбийские полицейские захватили героиновую нарколабораторию в городе Ла-Крус (департамент Нариньо) в ходе совместной операции с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Были арестовано три человека, конфисковано 68 кг героина и пять автомобилей, на которых перевозили наркотики. По данным следователей, героин вывозили из Колумбии в Эквадор, в города Тулькан и Гуаякиль, откуда в дальнейшем он поступал на рынок США.

17 апреля полиция конфисковала 58 объектов собственности, включая дома, торговые заведения и автомашины, которые были куплены на деньги от оборота наркотиков. Общая стоимость собственности оценивается в 3,8 миллиона долларов США. Спецоперация проводилась вместе с армией в пяти департаментах страны — Киндия, Бояка, Валье-дель-Каука, Антьокия и Кальдас.

Больше всего было конфисковано в городе Кали — 25 объектов.

В свою очередь армия Колумбии провела 15 апреля спецоперацию, в ходе которой была захвачена небольшая кокаиновая лаборатория в деревне Эль-Парке департамент Какета. Одновременно в рамках той же спецоперации было обнаружено полтонны взрывчатки в муниципалитете Эль-Реторно (департамент Гуавьяре). Согласно военным источникам, все это богатство принадлежало ОПГ «Первая структура», известной своей работой на крупнейшие наркокартели страны.

Армии также сопутствовал больший успех в департаменте Мета, где она захватила главу ОПГ «Комиссия 16», состоящую из бывших членов FARC. Человек по прозвищу «Селитра» обвиняется в нескольких похищениях, убийствах и наркотрафике.

колумбия дайджест
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